Появились кадры с церемонии прощания с автором «Бандитского Петербурга» В Санкт-Петербурге прощаются с журналистом и писателем Андреем Константиновым

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Андрей Константинов

На новой сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге началась церемония прощания с журналистом, писателем и автором «Бандитского Петербурга» Андреем Константиновым. Кадры публикует Telegram-канал «Mash на Мойке». В зале среди прочего играет музыка из культового сериала.

На церемонию прибыли известные друзья Константинова, родственники и поклонники. Они несут цветы к гробу знаменитого петербуржца. После этого писателя похоронят на Смоленском кладбище.

Ранее «Фонтанка» писала, что после окончания панихиды процессия направится на Смоленское кладбище на Васильевском острове. Отпевание пройдет в Смоленской церкви в 14:00.

О смерти Андрея Константинова стало известно 13 декабря. Ему было 60 лет. Журналиста обнаружили без признаков жизни в его квартире. Последний год жизни он тяжело болел.

Константинов известен как основатель издания «Фонтанка» и автор криминальных романов, которые легли в основу сериала «Бандитский Петербург». Смерть Константинова стала потрясением для композитора Игоря Корнелюка, чья песня звучала в титрах сериала. Он назвал писателя настоящим мужчиной и истинным патриотом и рассказал о его ранении на войне.