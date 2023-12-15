Появились детали массовой аварии, спровоцировавшей гигантскую пробку на М-4 На трассе М-4 «Дон» в Тульской области столкнулись 14 грузовых и легковых авто

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В аварии, спровоцировавшей пробку в 10 километров на участке трассы М-4 «Дон», столкнулись 14 автомобилей, сообщил ТАСС представитель пресс-службы УМВД по Тульской области. В результате происшествия никто не пострадал из-за того, что все участники движения ехали на маленькой скорости. Уточняется, что в ДТП попали как грузовые, так и легковые автомобили.

14 автомобилей — грузовые, легковые — столкнулись в районе города Ефремова на 321-м километре трассы м-4 «Дон». ДТП было примерно в 01:30 мск. В ДТП транспорт получил механические повреждения, пострадавших и погибших нет: дорожные условия сложные, скорость была маленькая, — рассказал представитель ведомства.

Ранее были опубликованы кадры с места аварии. Она произошла около города Ефремов. Ситуацию в Тульской области для водителей и пассажиров усугубляет ухудшающаяся погода — сильная метель метет при температуре минус шесть градусов. Среди застрявших в ледяном плену есть дети.

Ранее сообщалось о ДТП с участием 40 автомобилей на участке Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД). В результате происшествия пострадало больше 10 человек. Надзорное ведомство организовало по данному факту проверку.