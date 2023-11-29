Порядка 40 автомобилей попали в ДТП на трассе в Екатеринбурге Прокуратура проводит проверку из-за ДТП с участием 40 автомобилей на ЕКАД

Фото: vk.com/gibdd_66

Массовое ДТП с участием порядка 40 автомобилей произошло на 85-м километре Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД) утром в среду, 29 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. В результате происшествия пострадало больше 10 человек. Надзорное ведомство организовало по данному факту проверку.

По предварительной информации, сегодня, 29 ноября 2023 года, около 9 часов [утра] произошло массовое ДТП с участием порядка 40 автомобилей. <...> Прокуратура даст <...> правовую оценку деятельности администрации г. Екатеринбурга и подведомственных ей организаций в части соблюдения требований ГОСТа по содержанию автомобильных дорог в зимний период, — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что водители автомобилей не справились с управлением из-за плохой уборки снега и гололеда на ЕКАД. Точную причину массовой аварии предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

Как уточняет пресс-служба регионального Минздрава, в результате аварии пострадали 12 человек. Отмечается, что один из них находится в тяжелом состоянии, еще четверо — в состоянии средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что глава Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа Павел Артеев признался, что в ночь на 25 ноября был пойман пьяным за рулем. Чиновник принес местным жителям извинения и выразил готовность понести наказание за содеянное. Уточняется, что Артеев попал в небольшое ДТП.