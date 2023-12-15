В Тульской области образовалась гигантская пробка на трассе М4 SHOT: на трассе M4 образовалась пробка в 10 км из-за массовой аварии

Фото: B&S/Bernd März/imago-images.de/Global Look Press

Десятикилометровая пробка образовалась на трассе М4 «Дон» в сторону Москвы из-за массовой аварии, сообщает Telegram-канал SHOT. Отмечается, что ДТП с участием пяти автомобилей произошло около города Ефремов в Тульской области.

Канал отмечает, что одним из участников аварии оказался большегруз, который на несколько часов перегородил проезжую часть. Ситуацию в Тульской области для водителей и пассажиров усугубляет ухудшающаяся погода — сильная метель метет при температуре минус шесть градусов. Среди застрявших в ледяном плену есть дети.

Люди не могут добраться до дома уже несколько часов, застряв в ледяном плену на трассе М4 «Дон». Среди пассажиров также есть семьи с детьми, — говорится в сообщении.

По данным канала, на месте ДТП работают экстренные службы. Пока информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае автобус с пассажирами сдуло с дороги. В результате сильного бокового ветра съехал в кювет и опрокинулся на правый бок междугородний автобус Higer под управлением 57-летнего водителя. Автобус следовал из города Шарыпово в город Красноярск. В момент ДТП в салоне находилось 15 пассажиров, за медицинской помощью никто не обращался.