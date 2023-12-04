Автобус с пассажирами сдуло ветром с дороги под Красноярском

Фото: t.me/mvd_24

В Красноярском крае автобус с пассажирами из-за сильного ветра съехал в кювет и перевернулся, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.

На 2-м км автодороги Шарыпово – Назарово около 13 часов 30 минут, в результате сильного бокового ветра междугородний автобус Higer на под управлением 57-летнего водителя съехал в кювет и опрокинулся на правый бок. Автобус следовал из города Шарыпово в город Красноярск. В момент ДТП в автобусе находилось 15 пассажиров, за медицинской помощью на данный момент никто не обратился, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что обильный снегопад в Москве и области привел к семибалльным пробкам на дорогах и массовому ДТП с участием 20 автомобилей. По предварительным данным, пострадавших в аварии нет.

В середине ноября в Приморье перевернулся автобус, перевозивший 14 школьников. В результате пострадали восемь из них пострадали, из которых шестеро госпитализировали. Водитель автобуса назвал причиной аварии гололед на дороге. По его словам, участок трассы, на котором произошло ДТП, не был обработан реагентами и превратился в каток.