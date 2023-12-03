Массовое ДТП, семибалльные пробки: в Москве самый снежный день за 70 лет «КП»: в Москве самый снежный день за 70 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве в течение 3 декабря продолжается метель, синоптики обещают, что она закончится к утру 4 декабря. Это спровоцировало семибалльные пробки в городе, перенос матча «Локомотив» — «Зенит» и массовую аварию с участием 20 автомобилей в Подмосковье. Что происходит в столичном регионе?

Сколько баллов пробки в Москве

Пробки на дорогах столицы оцениваются в семь баллов, свидетельствую данные сервиса «2ГИС». Аналогичный показатель на портале «Яндекс. Пробки».

Как сообщает столичный департамент транспорта, дорожная ситуация в Москве оценивается как стабильная.

«ЦОДД: дорожная ситуация в городе стабильная, все городские службы работают в особом режиме. Городской транспорт работает штатно и без существенных задержек. Из-за обильного снегопада автомобилисты едут медленнее и осторожнее — средняя скорость по городу составляет 26 км/ч», — отмечается в публикации дептранса.

По данным департамента, локальные затруднения наблюдается в основном на МКАД: на 36-м км внутренней стороны, на 31-м км внешней стороны, на 69-м км внешней стороны и на 29-м км внутренней стороны.

«Для поездок сегодня и завтра лучше использовать метро, МЦК, МЦД. За ситуацией на дорогах следит ситуационный центр ЦОДД. 20 экипажей Дорожного патруля дежурят на улицах города», — добавляет дептранс.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Массовое ДТП на Новорижском из-за снегопада

Массовое ДТП произошло на Новорижском шоссе в Подмосковье из-за скользкой дороги и снегопада. Всего столкнулись 20 автомобилей. Изначально сообщалось о 15 машинах, попавших в ДТП. Всего, по последним данным, произошло девять мелких ДТП.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили, что на 51-м км трассы М-9 «Балтия» произошло два ДТП. «По предварительное информации, водитель, управляя легковым автомобилем Datsun, не справился с управлением и совершил попутное столкновение с движущейся впереди автомашиной Audi . В результате происшествия пострадавших нет, пять транспортных средств получили механические повреждения», — сказали ТАСС в пресс-службе.

Во втором ДТП водитель Suzuki не справился с управлением и столкнулся с движущемся впереди грузовым автомобилем Ford, в результате происшествия пострадавших нет, четыре машины получили механические повреждения.

Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал.

Будет ли отложено начало матча «Локомотив» — «Зенит»

В воскресенье, 3 декабря, в столице должен состояться матч 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между местным «Локомотивом» и петербургским «Зенитом». В пресс-службе московского клуба сообщили, что начало игры перенесено на полчаса из-за снегопада.

«Начало матча „Локомотив“ — „Зенит“, предварительно, отложено на 30 минут по решению главного судьи и делегата матча из-за сильнейшего снегопада — на 17:00 (мск). Решение о проведении матча будет принято после оценки состояния поля и исходя из погодных условий. Службы стадиона продолжают работу по очистке поля „РЖД Арены“», — отмечается в публикации Telegram-канала «Локомотива».

Другой матч 17-го тура РПЛ — между ЦСКА и «Ростовом» — в Москве состоялся. «Армейцы» выиграли со счетом 2:0.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оказался недоволен, что игру с «армейцами» не перенесли.

«Понравилось вам? Это футбол? Ну всё, а чего вы тогда спрашиваете? Спрашивайте у того, кто решал. <...> Не знаю, кто принимал решение. Но спросите у него, что он вообще думает про российский футбол. То, что мы сегодня видели, — убийство футбола. У нас и так в России с футболом не очень. А потом объясните иностранцам. Нравится им? Почему нельзя было перенести игру? Что мешает? Игра была равна, играли два... Я уже это говорил. Играли, у кого что получится и что отскочит», — сказал он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве самый снежный день за 70 лет

Как сообщает «КП» в Telegram-канале, циклон «Оливер» будет засыпать московский регион снегом до понедельника. Синоптики ожидают 1/3 от месячной нормы осадков.

«Кстати, сегодня по заверениям синоптиков в Москве наблюдается самый снежный день за последние 70 лет. Сугробы к утру могут вырасти до 28 см», — пишет «КП».

Когда в Москве закончится снегопад

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что наиболее интенсивные осадки продлятся в столице до полуночи.

«Снег, который начался, будет беспрестанно идти до полуночи, затем его интенсивность уменьшится, но все равно снегопад будет продолжаться до утра понедельника», — цитирует Вильфанда «Интерфакс».

По его словам, видимость на дорогах Москвы снизится из-за низкой облачности, осадков и тумана.

Читайте также:

Аномальные холода идут на Москву: будет ли мороз —30, когда кончится снег

Россиянам рассказали, как можно получить штраф за снег

Погода в Москве и Подмосковье 3 и 4 декабря: что с магнитными бурями