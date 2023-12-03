Россиянам рассказали, как можно получить штраф за снег Адвокат Колотович предупредила о штрафе за кражу снега с участка соседей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Привычка перебрасывать снег со своей территории на чужую или же забирать его у соседей грозит штрафами, заявила в интервью ПРАЙМ адвокат Надежда Колотович. Она пояснила, что переброска снега со своего участка на соседний может считаться самоуправством, за такие действия россиянин может получить предупреждение или штраф от 100 до 300 рублей.

Правозащитник пояснила, что садоводы могут использовать снег для укутывания посадок, в связи с чем могут взять его у соседей. Это не является нарушением закона, однако пребывание на чужом участке без разрешения хозяев грозит штрафом в 500 рублей.

А если в ходе такой вылазки был причинен ущерб — сломан забор, повреждены кустарники, то и сумма штрафа может вырасти, — сказала она.

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