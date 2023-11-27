Юрист объяснил, законно ли резкое повышение цен на такси в снегопад Юрист Ландо: резкое повышение цен на такси в снегопад законно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Резкое повышение цен на такси из-за снегопада в Москве законно, сообщил NEWS.ru юрист Евгений Ландо. По его словам, при регистрации в сервисе каждый пользователь соглашается с политикой предоставления услуг, поэтому компания-перевозчик не нарушает антимонопольное законодательство, когда повышает цены в зависимости от объективных факторов.

Каждый пользователь, который регистрируется в электронной системе, соглашается и с политикой предоставления услуг компанией-перевозчиком. И в большинстве своем они имеют возможность изменять цены на проезд в зависимости от собственной загруженности и других факторов, влияющих на расходы на поездки, например, высокий трафик и повышенный расход топлива. Соответственно, я считаю, что повышение стоимости услуг с учетом этих факторов возможно и допустимо, — объяснил Ландо.

Однако если пользователь не согласен со стоимостью поездки на такси, он может написать обращение в ФАС, уточнил юрист. Там жалобу рассмотрят с разных сторон и, если есть нарушения, принудят компанию-перевозчика соблюдать антимонопольное законодательство. Кроме того, Ландо напомнил о том, что у каждого такси есть служба поддержки, куда пользователь может направить жалобу или опробовать скидку.

Ранее эксперт по городскому транспорту и такси Роберт Ян дал семь советов, как можно сэкономить на поездках. По его словам, стоит заказывать машину заранее к определенному времени, выбирать тариф с попутчиками и грамотно прокладывать маршрут поездки, не доверяясь в этом вопросе навигаторам.