Цены на такси побили исторический рекорд: 7 способов сэкономить на поездке Эксперт объяснил, как тратить меньше при перемещении по городу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По данным Росстата, стоимость поездки на такси достигла максимума за последние десять лет. В июне она составила 32,53 рубля в расчете на один километр пути. Самый большой рост цен был зафиксирован в первой половине 2023 года — на 4,03%. Эксперт по городскому транспорту и такси Роберт Ян дал NEWS.ru семь советов, как можно сэкономить на поездках.

Почему стоит заказывать такси заранее

По словам Роберта Яна, у некоторых сервисов при заказе такси заранее цена рассчитывается не на момент, когда начнется будущая поездка, а на момент, когда был сделан заказ.

«Например, ночью если заказывать машину на утро, цена будет рассчитываться по цене ночи. В таком случае поездка обойдется значительно дешевле, потому что утром будет час пик, и цены на такси взлетят», — говорит эксперт.

Он добавил, что этот способ действительно позволит значительно сэкономить на поездке. Кроме того, эксперт напомнил, что стоимость перевозки пассажира в часы пик утром и вечером сильно выше, чем в остальное время.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как поездка на такси с попутчиками повлияет на цену

В некоторых сервисах такси существует тариф «Попутчик», напоминает Роберт Ян. Это тоже один из способов не переплачивать за поездку.

«Конечно, тут есть подводные камни. Есть риск, что ваш попутчик окажется не очень приятным человеком, но поездка тем не менее будет дешевле», — подчеркнул эксперт.

Еще один похожий совет — искать попутчиков самому, например, поехать с коллегами или друзьями, если вам нужно в одну и ту же часть города. По мнению Роберт Яна, в некоторых случаях можно даже предлагать совместную поездку незнакомым людям.

«Например, вы уже час стоите на остановке, а автобус не едет. Спросите у людей, которые тоже ждут общественный транспорт, вдруг вам с ними по пути. Тогда можете заказать одно такси и неплохо сэкономить», — посоветовал Роберт Ян.

Какой маршрут поможет сэкономить на такси

Чтобы потратить меньше денег на такси, эксперт рекомендует заказывать машину не «от двери до двери», а делить свой путь на несколько частей.

«Предположим, вы привыкли ездить от дома до работы на такси. Но если вы хотите сэкономить, можете вызвать машину из дома до ближайшей станции метро, часть пути проехать на общественном транспорте, выйти на станции около работы и заказать такси оттуда непосредственно до нужного вам адреса», — рассказывает Роберт Ян.

Таким образом, две короткие поездки обойдутся дешевле, чем одна длинная, уверяет эксперт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему стоит выбирать оптимальную точку для подачи такси на карте

По словам Роберта Яна, есть районы, в которых цена поездки изначально будет выше, потому что там стабильно высокий спрос. Для Москвы, например, это центр, северо-запад, юго-запад, спальные районы около МКАД.

Помимо этого, эксперт рекомендует вызывать машину так, чтобы водителю не пришлось тратить время и бензин на то, чтобы развернуться.

«Особенно это касается больших шоссе. Пассажиру иногда достаточно трех минут, чтобы перейти дорогу и попасть на другую сторону, а водителю придется ехать до ближайшего места, где можно развернуться, а потом возвращаться. А это увеличивает стоимость поездки», — объясняет Роберт Ян.

Еще один совет от эксперта — не заказывать такси к центрам притяжения, например непосредственно к вокзалам или крупным торговым центрам. Лучше указать точку рядом с небольшим магазином на 100 метров подальше, тогда стоимость поездки будет немного ниже, утверждает Ян.

«Дело в том, что даже если стоимость поездки на такси от входа в вокзал или торговый центр высокая, то там все равно найдется человек, который согласиться воспользоваться услугой за эти деньги», — уточнил он.

Как повлияет на цену такси маршрут, который укажет по точкам пассажир

Роберт Ян рекомендует указывать промежуточные точки пути, если пассажир знает, как доехать быстрее. По его словам, агрегатор выстаивает маршрут по навигатору, а он не всегда может быть оптимальным.

«Иногда это может снизить стоимость поездки на 10 процентов. Но чтобы пользоваться этим способом, нужно действительно хорошо знать город», — говорит Роберт Ян.

Он добавил, что если пассажир указывает несколько точек, то и водителю удобнее, потому что он понимает, что не поедет по пробкам, и для пассажира цена будет ниже. Однако стоит сразу предупредить таксиста, что останавливаться по указанным адресам не нужно: это просто способ оптимизации маршрута.

Фото: Shutterstock

Почему важно поддерживать высокий рейтинг в приложении такси

Рейтинг пассажира в приложении заказа такси может косвенно повлиять на стоимость поездки, уверяет эксперт. По его словам, если у водителя рейтинг 4,9, а у человека, который заказывает машину, всего 3, то водитель может отказаться везти его.

«Водитель может подумать, что этот человек понизит его рейтинг. А его, как известно, очень сложно заработать. Поэтому таксист, скорее всего, откажется от такого заказа», — поясняет Роберт Ян.

Тогда человеку придется вызывать машину повторно. Не факт, что его повезет и второй водитель. Получается, что пассажир сам искусственно повысил спрос в конкретном районе. Следовательно, в таком случае возрастает и цена поездки, уточнил эксперт.

Стоит ли сравнивать цены в разных сервисах такси

По словам Роберта Яна, перед поездкой можно посмотреть в разных сервисах, сколько будет стоить такси. Он отметил, что все агрегаторы конкурируют друг с другом.

«Одни предлагают за стандартную цену более комфортный автомобиль, другие — ниже стоимость поездки или дополнительную скидку, а у кого-то есть акции, например купоны на 10 поездок», — говорит эксперт.

Он уточнил, что цена также может зависеть от времени ожидания. Например, один сервис предложит подать машину в течение семи минут за более высокую цену, а другой — подождать немного дольше, но стоимость поездки будет ниже.

«Тут уже каждый волен выбирать. Но тем не менее при таком подходе можно действительно выбрать наиболее низкую цену», — подчеркнул Роберт Ян.

Читайте также:

Стало известно, как часто россияне ездят на такси и общественном транспорте

Назван средний чек на заказ такси в 2023 году

Автомобили под брендом «Волга» вернутся: какими будут, когда ждать