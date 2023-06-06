Платные дороги в 2023 году: какие есть, сколько стоят, как сэкономить Выбираем платные трассы для дальних путешествий и считаем выгоду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С каждым годом протяженность платных дорог растет. Водители так и не пришли к единому мнению о том, насколько оправданно платить за проезд по новым трассам. Есть ли смысл ездить по платным дорогам в России, сколько это стоит и как можно сэкономить на платных дорогах в 2023 году — в материале NEWS.ru.

Когда и как появились первые платные дороги в России и мире

Первая платная дорога появилась в Англии в XVII веке — британский парламент разрешил трем графствам брать деньги за проезд. В отличие от взимания пошлин за проезд, которые существовали всегда, в данном случае плата бралась именно в счет ремонта магистрали. В России первая платная дорога появилась в 1732 году — когда начали брать плату за проезд от Санкт-Петербурга до Шлиссельбурга.

В современной России о платных дорогах заговорили в начале 1990-х годов. В 1992 году Борис Ельцин даже подписал указ «О строительстве и эксплуатации автомобильных дорог на коммерческой основе», но первая функционирующая платная дорога появилась только в 1999 году — это был 20-километровый участок трассы М-4 «Дон», который проходил в обход села Хлевное в Липецкой области (444–464 км). Тогда проезд по трассе для легковой машины стоил 5 руб.

С тех пор число платных магистралей в России постоянно увеличивается. Однако любую новую или отремонтированную дорогу платной сделать нельзя. Одним из главных условий взимания с водителей денег является то, что должен быть альтернативный бесплатный объезд.

Платные дороги в России: какие есть

ЦКАД (Центральная кольцевая автодорога в Московской области) — Подмосковье и Новая Москва

М-1 «Беларусь» (включая «Северный обход Одинцово») — от Москвы до границы с Республикой Беларусь

М-3 «Украина» — от Москвы до Брянска

М-4 «Дон» — от Москвы до Краснодара

М-11 «Нева» — от Москвы до Санкт-Петербурга

М-12 «Восток» (часть участков, активно строится) — от ЦКАД до Владимира (в будущем от Москвы до Казани)

МСД (Московский скоростной диаметр) — Москва, от Солнцево до М-11 «Нева» с ответвлением на М-12 «Восток»

ЗСД (Западный скоростной диаметр) — Санкт-Петербург

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какой смысл ездить по платной дороге

Платная дорога позволяет путешественнику на автомобиле выиграть время. Как правило, на платных дорогах нет пробок (хотя бывает всякое), хорошее качество асфальта и освещение, отсутствуют светофоры и пешеходные переходы.

Кроме того, максимально разрешенная скорость на таких дорогах обычно выше, чем на бесплатный объездах. Например, на ряде участков дороги от Москвы до Санкт-Петербурга или на трассе М-4 «Дон» легковым автомобилям можно двигаться со скоростью 130 км/ч.

В результате, например, при движении по платным дорогам от Санкт-Петербурга до Сочи можно сэкономить 7–10 часов времени.

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами платных дорог, лучше платить за проезд не наличными или кредитной карточкой, а использовать транспондер. Так называется небольшое устройство для бесконтактной оплаты, которое надо установить в верхней части лобового стекла. На счет, который привязан к транспондеру, вы переводите деньги, и они автоматически списываются при проезде каждого участка дороги. Благодаря транспондеру можно проезжать через пункты оплаты по «зеленому коридору» без остановки (разве что скорость придется снизить).

Какими бывают транспондеры

Российские платные дороги обслуживаются разными операторами. Большинство трасс находятся под контролем «Автодора», однако, например, Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге обслуживает компания «Магистраль Северной столицы», а «Северный обход Одинцово» на М-1 — компания «Новое качество дорог». И каждая из них продает свои транспондеры.

При этом вне зависимости от типа транспондера вы можете использовать его на любой платной дороге в стране.

Несколько лет назад пользователи транспондеров могли значительно экономить на поездках. Однако в 2021 году «Автодор» пересмотрел тарифную сетку, и скидки на проезд исчезли. В Петербурге оплачивать проезд по Западному скоростному диаметру с транспондером все-равно получается заметно выгоднее: 1000 руб. за наличные, а с транспондером — 427 руб.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правда, отменив скидку, «Автодор» запустил программу лояльности: если часто ездить по одним и тем же платным дорогам, то с автодоровским транспондером T-pass можно копить баллы и обменивать их на скидку 3–15% (на транспондеры других операторов бонусы не начисляются).

Сколько стоят транспондеры

Сейчас из-за санкций периодически возникает дефицит транспондеров. Например, на сайте «Автодора» при попытке приобрести транспондер можно увидеть такое сообщение: «В июне ожидается поставка транспондеров российского производства. Вы можете оформить предзаказ. Как только транспондеры появятся в наличии, мы вас уведомим». А цена автодоровских транспондеров T-Pass на маркетплейсах составляет 8–11 тыс. руб., хотя ранее они стоили около 3 тыс. руб.

При этом в Санкт-Петербурге транспондеры оператора «Магистраль Северной столицы» продаются без проблем — цена 1500 руб.

Как можно не покупать транспондер, но все равно проезжать без очередей

Если вы пользуетесь платными дорогами лишь раз в год во время большого путешествия к морю, то покупать транспондер не очень выгодно. В этом случае его можно взять в аренду — «Автодор» предлагает такую услугу. Арендовать транспондер можно в офисах компании или на самих платных трассах у пунктов оплаты. Цена аренды — 5 руб. в сутки. То есть плата за месяц составит 150 руб. Сдать транспондер можно в любом Центре поддержки и обслуживания, а не только там, где вы его арендовали.

После аренды транспондера нужно будет пополнить свой счет в личном кабинете на сайте «Автодора». Если в конце поездки на счету останутся лишние средства, их можно будет вернуть.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как сэкономить при проезде по платным дорогам

Если вы часто пользуетесь платными дорогами, то благодаря транспондеру можете сэкономить. В Санкт-Петербурге при проезде по ЗСД будет прямая скидка, а на других дорогах, где используется транспондер «Автодора», можно накапливать бонусы, которые дают скидку 3–15% на проезд.

Кроме того, операторы предлагают постоянным пользователям приобрести абонементы или дополнительные опции. Так, в Санкт-Петербурге можно на 30 дней подключить к транспондеру опцию, которая дает дополнительную скидку к тарифу: за 200 руб. скидка будет 10%, за 3150 руб. — 50%, а за 7500 руб. — 100%. То есть весь месяц можно будет ездить по Западному скоростному диаметру «бесплатно».

У «Автодора» есть свои абонементы. Компания предлагает покупать абонемент для каждого платного участка (а еще в этом случае не начисляются бонусные баллы): в зависимости от дороги оптом продают от 5 до 50 поездок на 30–90 дней. Экономия за счет абонемента получается неплохая. Ведь если разовый проезд, например, по трассе М-11 «Нева» с 58-го по 149-й километр стоит для легкового автомобиля 400–450 руб., то при абонементе на 50 поездок этот же маршрут обойдется в 83,6 руб.

Еще один способ сэкономить — выбирать «дешевые» дни недели. На трассах «Автодора» выгоднее всего путешествовать с понедельника по четверг. Цены в пятницу, субботу и воскресенье выше. Так, дорога из Москвы в Санкт-Петербург обойдется в 2400 руб. если ехать с понедельника по четверг. А путь в выходные или праздники стоит уже 2550 руб. А если ехать из Санкт-Петербурга в Краснодар, то за счет выбора «правильных» дней можно сэкономить почти 1000 руб.

Сколько стоит проезд по платным трассам в разные дни

Приведем несколько расчетов стоимости проезда. Первая цифра — цена в период с понедельника по четверг, а вторая — с пятницы по воскресенье или в праздничные дни.

Санкт-Петербург — Краснодар: 5280/6130 руб.

Санкт-Петербург — Владимир: 3302/3452 руб.

Санкт-Петербург — Тверь: 2000/2100 руб.

Нижний Новгород — Торжок: 1302/1352 руб.

Новороссийск — Суздаль: 4143/4843 руб.

Москва — Сочи: 2880/3580 руб.

Москва — Владимир: 258 258 руб.

Москва — Калуга: 80/110 руб.

Москва — Смоленск: 150/150 руб.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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