Два беспилотника упали на трассу под Калугой Глава Калужской области Шапша заявил о падении двух беспилотников на трассе М3

Фото: Сергей Батурин/РИА Новости

В Калужской области на трассу М3 «Украина» упали два беспилотных летательных аппарата, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале. Он добавил, что ни один из БПЛА не взорвался.

Сегодня утром на автодороге М3 «Украина» на 299 км (Жиздра) и на 283 км (Думиничи) упали 2 БПЛА. Детонации не произошло, — написал Шапша.

Место падения сейчас оцеплено. Специалисты проводят оперативно-технические мероприятия.

1 июня в Дзержинском районе Калужской области рухнул и взорвался беспилотник, сообщали в правительстве региона. На месте падения дрона образовалась воронка и загорелась трава. Обошлось без пострадавших.

Утром 2 июня Шапша сообщил, что в Калужской области упал и сдетонировал неопознанный объект. В результате взрыва пострадавших и разрушений не было.

Вечером 3 июня сотрудники экстренных служб установили место падения БПЛА самолетного типа — его нашли в 2,5 километра южнее населенного пункта Верхняя Песочня в лесном массиве. Беспилотник полностью разрушился при ударе о землю и взрыве. В Минобороны России не комментировали информацию.