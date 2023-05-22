Тошнит в машине: причины, симптомы, способы лечения укачивания Что делать, если в автомобиле мутит, и как от этого избавиться

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По-научному это называется кинестоз — данное слово произошло от греческого kynisis, что переводится как «движение». Хотя часто можно услышать и народные названия: морская или воздушная болезнь (при этом укачивать может также в поезде, на карусели, а некоторые люди страдают даже при поездках в лифте). Что делать, если укачивает в автомобиле, и как избавиться от этого — в материале NEWS.ru.

Почему укачивает в транспорте

Кинестоз возникает из-за того, что различные системы нашего организма дают головному мозгу разную информацию. Например, вестибулярный аппарат сообщает, что мы куда-то движемся (например, это происходит при постоянном покачивании вверх-вниз и вправо-влево). Но при этом глаза говорят, что мы остается на месте. Такое происходит, например, когда мы едем в автомобиле, но при этом читаем книгу или смотрим видео в телефоне.

Сколько людей страдают от кинестоза, никто не знает. Одни врачи утверждают, что он встречается у 5–10% населения Земли. Другие уверены, что от укачивания страдают все, а если вы еще не сталкивались с этим, то вам просто не попадались достаточно сильные волны на море.

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Что не надо делать, если укачивает

В большинстве случаев, чтобы не укачивало, нужно следовать нескольким элементарным правилам. Например, не надо читать во время движения книгу или писать сообщения в телефоне. Особенно опасно это делать, наклоняя голову вниз.

Кроме того, если вы знаете, что вас может укачать, то не стоит садиться на второй ряд кресел. На переднем сиденье больше обзор: если смотреть вперед через лобовое стекло, то мозг получит много информации о происходящем вокруг и укачивать будет меньше.

Не стоит смотреть долго в боковые окна. А еще не надо много есть: перед поездкой прием пищи лучше закончить за пару часов до старта. И не пейте алкоголь — он не облегчает, а наоборот, усиливает укачивание.

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Какие причины укачивания в машине

Спровоцировать укачивание может:

переедание перед поездкой;

сильные неприятные запахи (например, бензина);

состояние алкогольного опьянения;

недостаток воздуха в машине;

прием гормональных противозачаточных;

хроническая усталость, недосып;

менструальный цикл;

беременность.

Какие симптомы укачивания

Возникающая при укачивании тошнота является далеко не единственным симптомом. Есть и другие, причем порой они возникают до первых приступов тошноты.

Симптомами укачивания являются:

головокружение;

усталость;

побледнение кожных покровов;

сбои в ритмичном дыхании;

учащенное сердцебиение;

появление пота;

головная боль;

раздражительность;

невозможность сконцентрироваться;

повышенное слюноотделение;

тошнота и рвота.

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Что делать, если тошнит в машине

Если вас сильно укачало и начинает тошнить, то необходимо остановиться и выйти из машины. Если есть возможность — лягте на землю. Или просто прогуляйтесь 10–15 минут.

Если ситуация находится под контролем, начните глубоко дышать и постарайтесь смотреть в лобовое стекло автомобиля (не в боковое). Если вы сидите во втором ряду, то сместитесь ближе к центру — там будет менее удобно, зато вы сможете видеть не спинку переднего кресла, а следить за ситуацией на дороге. Одновременно с этим положите в рот какой-нибудь леденец или жевательную резинку. Пейте воду.

Еще один совет — откройте окно (приток свежего воздуха не помешает, да и шум от дороги подскажет организму, что вы куда-то едете).

Почему водителя никогда не укачивает

Как правило, от укачивания страдают только пассажиры. Это связано с тем, что мозг водителя получает гораздо больше информации по сравнению с пассажирами. Именно руки водителя поворачивают рулевое колесо, ноги нажимают на педаль тормоза или газа, а его глаза видят приближение очередного ухаба. И в этом случае вестибулярный аппарат уже не сходит с ума. А раз так, то и никакого укачивания нет даже на горной извилистой дороге.

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В каких автомобилях укачивает больше

Чаще всего укачивает в больших машинах с высоким центром тяжести либо в автомобилях со слишком мягкими амортизаторами: при поездках в таких авто по извилистой или плохой дороге автомобиль сильнее раскачивается, что и приводит к укачиванию.

Также часто укачивает в автомобилях со старыми по конструкции 3- или 4-ступенчатыми автоматическими коробками передач или с роботизированными трансмиссиями с одним сцеплением: там при переключении ощущаются небольшие толчки. Они очень не нравятся нашему вестибулярному аппарату (современные автоматические коробки переключают передачи более плавно и быстро).

Однако иногда вовсе не автомобиль виноват в том, что пассажиров укачивает, а «прокладка между рулем и сиденьем». Если манера езды водителя рваная (постоянно нажимает на педаль тормоза, резко ускоряется), на поворотах он не следует оптимальной траектории и движется со слишком высокой скоростью по серпантину, то шансов получить кинестоз довольно много.

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Как вылечиться от укачивания

Полностью избавиться от укачивания невозможно. Однако организм можно натренировать до такой степени, что он не будет бунтовать при каждой поездке на машине.

Например, можно несколько раз в день крутиться на детских качелях или на офисном кресле. Помогут и простые физические упражнения с наклонами, поворотами головы, вращениями туловища, кувырки. Не забывайте и про спорт: прыжки на батуте, плаванье, баскетбол и так далее.

Ну а если пока вы не натренировали свой вестибулярный аппарат, то при длительных поездках можно обратиться к современной медицине (но только после консультации с врачом). Сейчас в продаже есть немало препаратов против укачивания (и даже пластыри).

Еще один способ победить укачивание — это надевать специальные очки. Они называются Seetroen (как можно догадаться, их придумали в компании Citroen). Эти очки не имеют линз, но у них есть сразу четыре рамки, внутри каждой их них находится синяя жидкость. В процессе движения эта жидкость под воздействием различных сил перетекает как по горизонтальной оси (вправо-влево), так и по сагиттальной (вперёд-назад), поддерживая тем самым правильную линию горизонта.

Французы уверяют, что их очки позволяют обмануть мозг и справиться с укачиванием. Цена таких очков во Франции — 99 евро. Однако аналоги уже давно появились на китайских маркетплейсах (правда, не факт, что они так же эффективны, как оригинальные).

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