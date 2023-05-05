Малышева показала гаджет от укачивания Малышева объяснила, что очки с уровнем жидкости помогают от укачивания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Очки с уровнем жидкости помогут от укачивания в машине, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что тошнота в транспортном средстве возникает из-за того, что мозг получает противоречивые сигналы от зрительной системы, вестибулярного аппарата и рецепторов в мышцах и суставах.

Врач-кардиолог Герман Гандельман добавил, что при укачивании стоит смотреть вперед и не фиксировать взгляд на движущихся объектах. Однако мелькающие картинки, отмеченные боковым зрением, также могут вызвать тошноту.

Есть такой гаджет — специальные очки с уровнем жидкости. Они тоже помогают. Но принцип простой — смотрите по ходу движения, — уточнил врач.

Оправа очков представляет собой трубочки, заполненные синей жидкостью, которая создает для бокового зрения иллюзию присутствия недвижимого горизонта.

Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Денис Устенко перечислил лекарства, которые должны быть в «отпускной» аптечке. По его словам, отправляясь в путешествие, необходимо иметь с собой йод, перекись водорода или зеленку, обезболивающие и антигистаминные средства.