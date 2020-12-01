Учёные выяснили, почему укачивание усыпляет

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В основе процесса засыпания при укачивании лежат общие для всех животных нейронные механизмы. К такому выводу пришли американские биологи.

Они подметили, что детей качают, чтобы те быстрее заснули, но помимо этого и, например, качка в транспорте вызывает сонливость — даже у взрослых людей. Тем не менее, взаимосвязь одного с другим до сих пор не была научно установлена.

Исследование специалисты, впрочем, решили проводить не на людях, а на плодовых мушках. Они рассудили, что при схожести нейронных механизмов их действие можно будет по результатам опытов объяснить и у всех остальных, передаёт РИА Новости со ссылкой на материалы журнала Cell Reports.

Выяснилось, что лёгкая вибрация вызывает у мух сонливость. При укачивании они лучше спят и меньше реагируют на световые импульсы, которые в противном случае разбудили бы насекомых. Кроме того, после такого сна мухи вели себя так, будто спали больше обычного.

Учёные идентифицировали конкретные нейроны в мозге мух, участвующие в этом процессе, и определили, что с точки зрения нейрофизиологии вызванный вибрацией сон ничем не отличается от обычного. Поэтому исследователи сделали вывод о том, что сон с укачиванием можно использовать в лечебных целях, для улучшения памяти и долголетия.

При этом изначально колебательные движения пугали мух, но они быстро привыкали, а когда вибрации в дальнейшем повторялись, быстро засыпали. Авторы опытов считают, что подавление беспокойства — необходимый фактор спокойного сна, вызванного вибрацией. Мух с высоким уровнем дофамина — нейромедиатора, повышающего бдительность, учёным укачать не удалось.

Впрочем, пока неясно, работают ли аналогичные механизмы у людей.

Тем не менее, экспериментаторы выяснили, что в процессе укачивания задействованы несколько органов чувств. Поэтому на следующем этапе они планируют проверить, вызовет ли сонливость стимуляция зрения или обоняния.

Ранее, как писал NEWS.ru, врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, что ночные кошмары могут свидетельствовать об опасных заболеваниях вплоть до стенокардии и опухоли головного мозга.