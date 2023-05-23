Заграница манит: куда поехать на море в 2023 году недорого? Узнаем, где за границей недорого, тепло, интересно, комфортно и куда можно смело отправляться с детьми

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Где отдохнуть на море за границей в 2023 году

Почти всех людей в отпуске можно условно разделить на три категории: тех, кто продолжает работать, кто лежит на пляже и кто бегает по экскурсиям. Для первых наш текст станет призывом пересмотреть свои приоритеты, а вот для двух оставшихся категорий — гидом по недорогим путешествиям к морю. Мы расскажем, где отдохнуть на море за границей и куда поехать отдыхать на море так, чтобы не умереть со скуки, лежа на пляже.

Где отдохнуть на море за границей в 2023 году

Вопрос актуальный, поскольку сначала была пандемия, затем международная обстановка повлияла на количество направлений, куда россиянам можно съездить в отпуск. Особенно, если вы решаете, куда поехать с детьми на море недорого.

Мы подготовили для вас список мест, куда поехать на море за границу, чтобы не только полежать на пляже, но и посмотреть различные местные достопримечательности. Предлагаем варианты стран, где можно недорого побывать на море в 2023 году:

Абхазия,

Грузия,

Болгария,

Черногория,

Хорватия.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Куда поехать с детьми на море

Сразу отметим, что цены на туристические путевки и перелеты меняются практически ежедневно, и у каждого опытного туриста есть свои ноу-хау, где и когда покупать дешевле. Для новичков можем только посоветовать:

сравнивать цены на различных сервисах,

искать информацию о «горящих» путевках,

спрашивать о возможных скидках.

Также следует внимательно изучить вопрос с медицинской страховкой для той страны, куда вы отправляетесь.

Куда поехать летом на море недорого: Абхазия

Самая близкая зарубежная страна с выходом к морю — это Абхазия. Для того чтобы выбрать это государство с целью отдохнуть на море за границей, есть множество причин:

безвизовый режим,

въезд по российскому паспорту,

расчеты в рублях,

действующие карты «Мир»,

недорогие отели,

множество пляжей,

дешевые продукты,

природные и исторические достопримечательности,

отсутствие языкового барьера.

Фото: shutterstock.com Куда поехать на море недорого

Добраться в эту страну проще всего из Сочи, при этом прямых авиарейсов в Абхазию нет. Из приморского города до границы с соседней страной можно доехать на такси, маршрутке или автобусе. На границе необходимо будет предъявить паспорт и пройти досмотр, однако он, как правило, не занимает много времени. А вот тем, кто отправится в Абхазию на личном автомобиле, стоит запастись терпением — машины досматривают со всей тщательностью. Ехать в эту страну можно в любое время с мая по октябрь. Популярными курортами считаются Гагра, Пицунда, Новый Афон и Сухум.

В Абхазии много пляжей, однако стоит помнить, что спасатели работают только на тех из них, которые находятся в непосредственной близости от отелей. Абхазия — идеальный вариант для тех, кто хочет поехать на море недорого. При этом расплачиваться в отелях и магазинах можно пластиковой картой «Мир». Чтобы купить у местных жителей сувениры, фрукты, овощи, молочную продукцию, а также мед, лучше иметь при себе наличные. При этом во многие уличные кафе, расположенные вблизи туристических маршрутов, можно прийти со своей едой. Не стоит забывать, что ваш сотовый оператор будет считать, что вы находитесь в международном роуминге — предусмотрите заранее этот нюанс, чтобы баланс вашего телефона не ушел в минус.

Если вы раздумываете, куда поехать на море за границу, то выбрать Абхазию стоит еще и потому, что в последние годы вырос уровень сервиса в местных отелях. Помимо отдыха на пляже, вы можете на территории отеля найти гидов, которые предложат вам экскурсии по местным достопримечательностям: в старые храмы и крепости, вдоль горных рек и на берега уникальных озер, подъем в горы. Отдельно стоит упомянуть поездки в те места, где любили отдыхать лидеры СССР. Также особого внимания заслуживает уникальная архитектура, сохранившаяся с советского периода.

Местные жители, чье финансовое благополучие во многом зависит от туристов, весьма радушны. Однако будьте настороже, чтобы не попасться на удочку уличных мошенников, чьи уловки весьма разнообразны. Из особенностей Абхазии стоит отметить большое количество бездомных кошек и собак, которые очень дружелюбны — они с удовольствием общаются с туристами и принимают из их рук различные лакомства. Еще одной «фишкой» Абхазии считаются местные коровы — иногда они выходят на автомагистрали, из-за чего движение транспорта, особенно на узких дорогах, останавливается.

Что касается баланса между качеством, стоимостью, возможностью добраться и доступностью безналичных платежей, то Абхазию можно считаться идеальным ответом на вопрос «где отдохнуть на море за границей в 2023-м».

Грузия: вкусная, теплая, интересная

Если вы все еще размышляете над тем, куда поехать на море за границу, советуем также присмотреться к Грузии. Это еще одна страна, где отсутствует языковой барьер для туристов из России. Визовый режим между Россией и Грузией на сегодняшний день отсутствует, однако для пересечения границы потребуется заграничный паспорт. Приезжать в Грузию лучше с мая по октябрь. Раньше добираться приходилось с пересадкой — через Баку или Владикавказ, откуда до Грузии можно было добраться автотранспортом. Однако недавно были запущены прямые рейсы из России в Грузию.

Фото: shutterstock.com Куда поехать на море за границу

Если Грузия для вас стала ответом на вопрос «куда поехать на море в 2023 году», то отправляться следует в Батуми или небольшие поселки — Уреки, Чакви или Гонио. В этих населенных пунктах находятся чистые пляжи и современные отели. Поблизости от курортов можно посмотреть каменные крепости, построенные еще древними римлянами, старинные храмы, исторические города, высеченные в скальных массивах.

Отдельно стоит упомянуть вина и кухню: именно Грузия может стать прекрасным выбором для гастрономического тура. Знаменитое местное гостеприимство идет в комплекте с национальными блюдами. Грузины, особенно на туристических маршрутах, прекрасно говорят и понимают по-русски.

Расплатиться за товары и услуги можно пластиковой картой UnionPay, однако во избежание различных недоразумений рекомендуется иметь при себе наличные.

Отдых в Болгарии: Европа и море

Эта европейская страна когда-то почти стала еще одной советской республикой. По этой причине здесь проблем с языком у российских туристов, как правило, не возникает. В крайнем случае выручит знание азов английского или вовремя предложенная купюра тем, кто якобы не понимает по-русски. Приезжать сюда можно с мая по сентябрь, а для въезда на территорию Болгарии потребуется не только заграничный паспорт, но и виза. Зато в Софию есть прямые рейсы из Москвы. Что касается финансовых вопросов, то на сегодняшний день не рекомендуется полагаться на безналичные платежи, чтобы не возникло проблем с оплатой. Лучше иметь при себе наличные.

Болгария — это идеальное место для отдыха на море за границей, если вы размышляете, куда поехать с детьми. Отдых в Болгарии включает в себя буквально все удовольствия сразу:

море и пляжи,

исторические места,

современная архитектура,

шопинг в торговых центрах,

развлечения для детей.

Фото: shutterstock.com Отдых в Болгарии

Чтобы выбрать, куда поехать на море в 2023 году, стоит присмотреться к таким болгарским местечкам, как Варна, Албена, Золотые Пески или Солнечный Берег. Отели с европейским уровнем сервиса расположены вдоль береговой линии — найти подходящий вам будет очень легко. Эта страна отличается просторными песчаными пляжами с пологим заходом, что будет весьма кстати, если у вас маленькие дети.

Для любителей интеллектуального отдыха будет интересна местная традиция вписывать археологические находки в современную структуру городов — власти стараются органично встроить все найденные артефакты в городской ансамбль, сохраняя их не только для туристов, но и для будущих поколений. Так, в современном мегаполисе можно увидеть церковь периода раннего Средневековья или законсервированные руины древнего каменного амфитеатра. Обо всем этом можно узнать от туристических гидов или во время прогулки по городу.

Черногория: отдых на Адриатике

Эта небольшая страна, расположенная на Адриатике, давно стала излюбленным местом для российских туристов, которые не любят шумные города и многолюдные пляжи. Приезжать сюда лучше с мая по первую половину октября. Для проезда через границу потребуется заграничный паспорт. Виза, если вы прибыли менее чем на 30 дней, не потребуется. Однако напрямую из России прилететь в Черногорию пока нельзя — придется делать пересадки в Турции или Сербии. Что касается оплаты по безналичному расчету, то в Черногории принимаются пластиковые карты UnionPay, выпущенные некоторыми российскими банками. Однако во избежание непредвиденных ситуаций лучше запастись наличными евро.

Для любителей спокойно полежать на пляжах в Черногории отдых просто идеальный, несмотря на то что в туристический сезон часть из них платная. Для тех, кого привлекает история, эта страна может предложить немало интересных мест. На территории этого небольшого европейского государства расположено множество исторических достопримечательностей, храмов и крепостей, оставшихся еще с эпохи Средних веков. Те, кто не раз ездил в Черногорию, отмечают, что можно ее осмотреть, не прибегая к услугам гидов. Для этого достаточно приобрести путеводитель и взять в аренду автомобиль.

Хорватия: недорогой рай

Если вы решите поехать на море за границу в Хорватию, то это будет прекрасный выбор. Данный вариант — идеальное сочетание недорогого отдыха и прекрасного европейского сервиса. Самым популярным курортом в этой стране считается город Дубровник, центральная часть которого входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Приезжать в Хорватию можно с мая по октябрь, для въезда потребуется загранпаспорт и виза. Прямого авиасообщения с Россией нет, для поездки придется лететь через Дубай или Стамбул. Что касается безналичных платежей, то в этой стране ситуация такая же, как и в Черногории и Болгарии — лучше не рисковать и иметь на руках наличные. Цены в Хорватии, несмотря на ее популярность, вполне умеренные для Европы.

Фото: shutterstock.com Где отдохнуть на море за границей

Любителям исторических мест будут интересны экскурсии по Старому городу в Дубровнике. Также стоит посетить амфитеатр Пулы и дворец Диоклетиана, крепости Каштел и Ловриенац. Кроме этого, Хорватия славится горным воздухом и красивой природой. Эта европейская страна — одна из самых чистых в мире.

Традиционные маршруты

Рассказывая о том, куда лучше отправиться на море за границу в этом году, нельзя не упомянуть столь любимые россиянами Турцию и Египет. В 2023-м в этих странах ждут российских туристов, однако стоит заранее запастись финансами — цены очень высокие. Решить эту задачу, а заодно и избежать возможных нюансов при оплате пластиковыми картами можно после покупки путевки «все включено» в различных турфирмах. В этом случае вы будете обеспечены жильем и питанием, а при правильном выборе отеля сможете загорать на пляже и купаться в море, а не только плавать в бассейне гостиницы. Различные экскурсии по историческим памятникам в Турции и Египте также можно приобрести одновременно с путевкой.

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