Карты UnionPay для оплаты за рубежом: какие банки выдают, где они работают Где дешевле оформить UnionPay в России и какой кешбэк можно получить от банков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Тинькофф» заявил о начале выпуска карт китайской платежной системы UnionPay. На данный момент в России осталось всего восемь банков, которые предоставляют такие карты. NEWS.ru сравнил условия их получения и рассказывает, где оформить карты UnionPay, сколько это будет стоить и нужно ли вообще это делать с учетом растущих санкционных рисков.

Что происходит с российскими картами UnionPay по всему миру

С 10 марта 2022 года Visa и Mastercard перестали обслуживать российские карты за рубежом. С тех пор россияне не могут платить ими в заграничных кафе, оффлайновых и онлайновых магазинах, снимать деньги в банкоматах в других странах. После этого начался высокий спрос на карты китайской платежной системы UnionPay, банки начали продавать их по 15 тысяч рублей за штуку. Карты можно было использовать в банкоматах и магазинах Евросоюза.

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Правда, очень скоро UnionPay, опасаясь вторичных санкций, запретила выпускать свои карты многим российским банкам, попавшим под обычные санкции. Но это коснулось не всех из них: тот же «Тинькофф» уже давно находится под ограничениями Европы. Эксперты и журналисты полагают, что ключевыми здесь являются именно американские санкции.

Тем не менее число российских банков, которые оформляют UnionPay для оплаты за рубежом, стремительно тает. Сейчас их восемь, включая «Тинькофф», но еще в начале года их было минимум 12. Некоторые из попавших под американские санкции банков продолжают оформлять такие карты, но предупреждают, что работать они будут только в России.

Кстати, проблемы у них начались внезапно — в феврале банки «Зенит», «Уралсиб», МТС-банк, «Приморье» и «Санкт-Петербург» разослали держателям карт за рубежом рекомендацию срочно снять с них деньги, пока банкоматы их еще принимают. Причем речь шла не только о Европе или США, но и о других странах.

Карта UnionPay точно работает за границей?

Сегодня ни один банк не застрахован от того, что его карта UnionPay внезапно не перестанет работать. Хотя многие кредитные организации заверяют: карту примут в 180 странах мира (акцент, правда, делают обычно на странах СНГ, Азии и Ближнем Востоке). Об альтернативных средствах платежа в других странах NEWS.ru уже писал в отдельной статье.

Если же вы все равно хотите оформить карту китайской платежной системы, то ниже мы представили обзор предложений банков.

Сколько стоит карта UnionPay «Тинькофф» и где будет работать

В ноябре прошлого года «Тинькофф Банк» сообщил о получении права от UnionPay выпускать карты этой платежной системы. Но тогда банк делал это только в ограниченном режиме — для сотрудников и отдельных клиентов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

А сегодня банк решил начать выпуск UnionPay для всех клиентов. Виртуальная карта будет абсолютно бесплатной, а оформление физической будет стоить тысячу рублей.

Банк предупредил, что такая карта не будет работать в США, странах Евросоюза, Великобритании, Грузии и Израиле. Но ее будут принимать в банкоматах и для оплаты в целом в Турции, ОАЭ или Таиланде, а также во многих странах Азии, Африки и Южной Америки, обещают представители «Тинькоффа». При этом, судя по названию новых тарифов, выпускаться будут не только обычные расчетные карты, но и кредитки. Из пластика и металла. Но конкретные суммы в тарифах не представлены.

NEWS.ru направил в пресс-службу банка вопросы о цене обслуживания и дополнительных условиях оформления карты, но на момент публикации ответы не получил.

Как получить карту «Газпромбанка»

«Газпромбанк» сегодня, пожалуй, самый надежный банк для оформления UnionPay. Дело в том, что он почти не подвержен санкциям: через него Евросоюз продолжает платить России за газ. Поэтому карты этого банка больше других застрахованы от блокировки за рубежом.

Сейчас плата за выпуск карты составляет 5 тысяч рублей. Но если оформить ее до 31 июля, внести эту сумму на счет и затем расплачиваться UnionPay в течение трех месяцев подряд (сумма списания должна составлять не менее 5 тысяч юаней в месяц), то 5 тысяч рублей вернутся обратно клиенту. Если же тратить с этой карты хотя бы 1 тысячу юаней в месяц, на нее вернутся 3 тысячи рублей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Также, если оплатить тур или отель в приложении Level.Travel до 31 декабря и поехать в отпуск до этой даты включительно, на карту вернется кешбэк в 5% от стоимости путевки или гостиницы — максимум 10 тысяч рублей. Кроме того, банк обещает до 50% кешбэка у своих партнеров и бесконтактную оплату смартфонами Huawei и Honor. Карту обещают бесплатно доставить клиенту или выдать в офисе в день обращения.

Полный список стран, в которых можно использовать карту, есть на сайте UnionPay. Исключения: Израиль, США, Австралия, Великобритания, Новая Зеландия, Грузия, Украина, Канада). Кроме того, можно оформить более дорогую, премиальную карту с различными бонусами. О тарифах на переводы и снятие наличных можно узнать тут.

Сколько будет стоить карта «Почта Банка»

Выпуск карты UnionPay в этом банке будет стоить 5 тысяч рублей. Но услуга может стать бесплатной для тех, кто уже является клиентом банка. Нужно оформить карту до 29 мая и активировать до 29 июня (включительно) и одновременно выполнить следующие условия:

иметь до 100 тысяч рублей на сберегательном счете, текущем счете с локальной картой или счете по вкладу в каждый из дней в течение 3-х месяцев до 27 марта включительно;

положить на один из этих счетов от 500 тысяч рублей;

обеспечить неснижаемый остаток на таком счете от 500 тысяч рублей до предпоследнего рабочего дня месяца, следующего за месяцем активации карты.

И если у клиента уже есть вклад или кредит в банке, или он в течение года совершал операции по своим счетам, то ежемесячное обслуживание карты будет бесплатным. В противном случае составит 300 рублей. Подробную информацию о комиссии за различные операции, платежи и переводы можно получить тут. Также банк обещает скидки и привилегии от партнеров UnionPay.

Что дают карты «Солидарности»

Выпуск карты UnionPay у этого банка будет стоить 1 тысячу рублей. Еще 2,5 тысячи рублей придется платить за годовое обслуживание, если карта будет неименной (3 тысячи рублей — если именной).

Также на остаток на счете будет начисляться процент. К примеру, если в офлайне и интернете в месяц по карте идут платежи на 15 тысяч рублей и выше, то на остаток на карте от 15 тысяч до 300 тысяч рублей начисляется 4% годовых. На остаток от 300 тысяч рублей — 3%.

Кроме того, есть возможность заказать более дорогую, премиальную карту с различными льготами по такси и страховками. Подробные тарифы на операции можно узнать тут.

Какие преимущества у карты «Россельхозбанка»

До 31 августа включительно неименную (и до 25 августа именную) карту UnionPay можно оформить в «Россельхозбанке» за 4,9 тысячи рублей, если обеспечить до конца месяца эту сумму в рублях на счете. Также можно положить туда 82$, 82€ или 620 юаней. Если же этого не сделать, то за выпуск именной карты придется заплатить 9,5 тысячи рублей, а за неименную — 7,5 тысяч рублей.

Фото: shutterstock.com

Выпустить карту обещают моментально, а первый год обслуживания сделать бесплатным. Оставшиеся четыре года действия карты за обслуживание будет списываться по 600 рублей в год. Особенность — карту можно оформить уже с 14 лет. Подробные тарифы размещены здесь.

В чем выгода получения карты UnionPay в банке «Русский стандарт»

Стоимость выпуска карты — 3 тысячи рублей. Но эту сумму вернут, если оформить карту на сайте банка до 30 июня и оплатить по ней покупки в заграничных магазинах до 31 июля на общую сумму от 3 тысяч рублей. Первый год обслуживания будет бесплатным, а со второго ежегодно придется отдавать по 3 тысячи рублей.

Также, если делать картой покупки в России, то можно получить кешбэк до 25%. О комиссиях за снятие наличных и переводы можно узнать тут.

Что предлагают в «Примсоцбанке»

Здесь выпуск карты будет стоить 3 тысячи рублей, а комиссия за обслуживание — 3 тысячи в год. Но последняя сумма будет возвращена, если стоимость покупок в течение трех месяцев с даты выдачи карты превысит 50 тысяч рублей.

Кроме того, на остаток средств на карте начисляется 3% годовых. Но он должен составлять минимум 30 тысяч рублей, а максимум — 1 млн рублей. Комиссии за все операции подробно представлены в разделе «Тарифный справочник» на сайте.

Как оформить карту UnionPay в ВБРР

Во Всероссийском банке развития регионов выпуск карты UnionPay/МИР будет стоить 6 тысяч рублей, а обслуживание карты — 700 рублей в год, сказано в тарифах банка. Правда, сейчас на сайте предлагается оформить только цифровую карту, а ее выпуск и обслуживание — бесплатны. Кроме того, она предоставляет кешбэк до 1,5% за обычные покупки и до 30% за онлайн-покупки у партнеров.

Подробнее о комиссиях за операции по карте можно узнать тут.

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