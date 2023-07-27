РЖД может начать верифицировать пассажиров по лицам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

ОАО «РЖД», Минцифры и Министерство транспорта России могут провести эксперимент по использованию биометрических данных пассажиров для посадки на поезд, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники. Предполагается, что он будет запущен уже в первом квартале 2024 года и затронет поезда дальнего следования.

Представители Центра биометрических технологий (ЦБТ) подтвердили информацию о проработке такой возможности. Вместе с тем они отметили, что пассажиры не будут обязаны подтверждать свою личность только через биометрическую систему.

Использование биометрии не является обязательным условием подтверждения личности, а существующие способы оказания услуг должны быть сохранены, — заявили в ЦБТ.

В свою очередь сотрудники Минцифры РФ отметили, что внедрение биометрии позволит избежать неприятных ситуаций, когда пассажиры не могут сесть на поезд из-за забытого паспорта. Кроме того, такая мера повысит удобство и скорость идентификации пассажиров.

Депутат Госдумы Даниил Бессарабов ранее прокомментировал инициативу о продаже алкоголя по биометрическим данным. По его словам, ее следует рассматривать с точки зрения защиты персональных данных граждан, так как обеспечить их полную защиту в настоящий момент невозможно.