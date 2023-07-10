В Госдуме не поддержали идею продажи алкоголя по биометрическим данным Депутат Госдумы Бессарабов не поддержал идею продажи алкоголя по биометрическим данным

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

В России не стоит разрешать продажу алкоголя по биометрическим данным, заявил депутат Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов. По его словам, эту инициативу следует рассмотреть с точки зрения защиты персональных данных и обеспечения их полной защиты.

Прежде всего эту идею стоит рассматривать с точки зрения защиты персональных данных, тем более биометрических. Обеспечить на данным момент полную защиту не представляется возможным, тем более учитывая разветвленность сети розничной торговли алкоголя, — сказал Бессарабов.

Депутат полагает, что если инициатива будет воплощена в жизнь, то страна столкнется с массой злоупотреблений. При этом он не исключил, что последнее может быть и в правомерных целях

Персональные данные наших граждан нужно охранять, пока на это способно только государство своей единой системой. И если эти данные будут попадать в торговые сети мелкорозничной торговли, у меня есть большие сомнения, что они эту безопасность смогут обеспечить на профессиональном уровне, — рассказал Бессарабов.

Ранее стало известно, что Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) поддерживает идею об отмене моратория на внеплановые проверки производителей спиртных напитков. Инициатива возврата проверок принадлежит руководителю думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергею Миронову и депутату Яне Лантратовой.