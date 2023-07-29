Федеральную информационную систему для такси запустят в России с 1 сентября

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Информационная государственная система легкового такси заработает в России с 1 сентября. Запуск новой системы сделает поездки более безопасными, при этом в каждом регионе должны будут создать свои реестры перевозчиков, автомобилей такси и служб заказа, указано в сообщении пресс-службы кабмина, которое приводит РИА Новости.

Сведения из реестров о предоставлении, приостановлении, возобновлении или об аннулировании разрешений будут в течение суток поступать в федеральную систему такси. Это позволит повысить эффективность госконтроля в сфере данного вида перевозок, обеспечить их прозрачность и законность, — пояснили в правительстве.

Ранее таксистам рассказали об изменениях, которые вступят в силу в России с 1 сентября. Так, перевозить пассажиров смогут как водители, работающие по найму, так и самозанятые, зарегистрировавшие ИП, которым при этом потребуется иметь договор с одной из служб заказа. Кроме того, согласно новым положениям закона, регулирующего работу такси, индивидуальные предприниматели получат право самостоятельно оказывать услуги по перевозке пассажиров без привлечения сторонних сервисов.