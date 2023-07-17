Назван средний чек на заказ такси в 2023 году «Русский Стандарт»: средний чек российских такси вырос до 383 рублей в январе — июне

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Средний чек за поездку в такси в первом полугодии 2023 года вырос до 383 рублей, сообщили NEWS.ru в пресс-службе банка «Русский Стандарт» по итогам исследования платежей клиентов по картам. Таким образом рост составил 25%. Лидером по количеству платежей за такси среди регионов стала Москва.

Средний чек одного платежа за такую поездку в январе — июне 2023 года составил 383 рубля. А годом ранее он был 306 рублей, — сообщили в пресс-службе.

При этом средний чек в Москве составил 363 рубля. Помимо столицы в перечень городов с самым большим количеством оплат за такси вошли Челябинск (средний чек равен 211 рублей), Санкт-Петербург (349 рублей), Ростов-на-Дону (218 рублей), Омск (428 руб.) и Новосибирск (1072 руб.).

Число платежей за услуги такси у женщин и мужчин в первой половине 2023 года было практически одинаковым — женщины лидируют лишь с незначительным отрывом. При этом «мужской» средний чек выше «женского» — 440 рублей против 327 рублей.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым Федеральная служба безопасности (ФСБ) будет иметь круглосуточный доступ к информационным системам и базам данных заказов службы такси. Документ вступает в силу 1 сентября 2023 года.

В некоторых случаях ФСБ сможет обратиться к службе такси с просьбой предоставить информацию, содержащуюся в электронном журнале регистрации заказов. По условиям постановления при наличии пометки «срочно» служба такси обязана предоставить запрошенную информацию в течение трех рабочих дней или в течение 10 рабочих дней, если такая пометка отсутствует.