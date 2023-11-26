Россиянам рассказали, как получить три зарплаты к концу года Юрист Красовская: выдача 13-й и 14-й зарплат полностью зависит от работодателя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выдача 13-й и 14-й зарплат до конца года не регламентируется действующим законодательством, а значит, полностью зависит от работодателя, рассказала агентству ПРАЙМ ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская. По ее словам, в Трудовом кодексе прописан другой способ поощрения — годовая премия, которая может быть равна месячной зарплате, условия ее получения, как правило, прописываются в договоре.

В конце года сотрудники некоторых организаций получают стимулирующие выплаты или годовые премии. В Трудовом кодексе регламентирован такой способ поощрения работников, добросовестно выполняющих свои обязанности. Однако порядок начисления премии в законе не прописан. Он устанавливается коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом, — объяснила Красовская.

Юрист напомнила, что сотрудник может претендовать на годовую премию, даже если он уволился до конца года. Если это прописано в договоре, то ее можно получить сразу после ухода с должности или вместе с коллегами.

Есть и так называемая 14-я заработная плата — она предусмотрена в организациях с высокой прибылью. Такая выплата может быть установлена непосредственно руководителем для отдельных работников за высокие заслуги и хорошие результаты, — добавила эксперт.

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