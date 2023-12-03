«Оливер» обрушился на Москву: фото сильнейшего за 19 лет снегопада Сильнейший за 19 лет снегопад обрушился на Москву

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Сильный снегопад в столице 3 декабря 2023 года

Сильнейшие снегопады и метели накрыли Москву в это воскресенье, 3 декабря. Согласно прогнозам Центра погоды «Фобос», жителей столицы ожидают еще и морозы — до минус шести градусов. Температурный фон будет ниже климатической нормы, причиной чему являются северо-восточные ветра.

Синоптик Евгений Тишковец предупредил москвичей о мощном циклоне «Оливер». Он представляет собой редкий атмосферный вихрь, который как раз и приносит снегопады в столицу. В ближайшие часы он обрушится на междуречье Оки и Волги. Мощные метели будут сопровождаться усилением ветра, ухудшением видимости и заносами на дорогах.

Из-за непогоды в московских аэропортах задержали 35 рейсов, еще несколько пришлось отменить. Согласно данным расписаний, в Домодедово на неопределенный срок были перенесены два вылета, а во Внуково — семь. Ни одной отмены не зафиксировано в Шереметьево, там сообщается только о задержках.

Согласно прогнозам, количество осадков 3 декабря составит 11–16 миллиметров, что является третью месячной нормы. Уже в начале следующей недели сугробы вырастут до 28 сантиметров. Такое развитие событий является четырехкратным превышением нормы. Подобного снегопада жители столицы не видели последние 19 лет. В частности, в 2004 году был установлен рекорд — снегомерная линейка опустилась на глубину 30 сантиметров.

Сугробы станут не единственной проблемой москвичей на следующей неделе. По словам руководителя прогностического центра «МЕТЕО» Александра Шувалова, в столицу также придут аномальные морозы. Не исключено, что к концу недели столбики термометров опустятся до минус 20 градусов. По климатической норме такие показатели соответствуют концу декабря. Кроме прочего, с 4 декабря ожидается понижение атмосферного давления, предупредил Шувалов.

Фото сильнейшего снегопада в Москве — в галерее NEWS.ru.