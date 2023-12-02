В аэропортах Москвы задержали более 30 рейсов Во Внуково, Домодедово и Шереметьево задержаны 35 рейсов из-за непогоды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево из-за непогоды задержаны 35 рейсов, из них девять отменены, следует из данных сервиса «Яндекс Расписание». Так, по информации на 09:26 в Домодедово отменили два рейса.

В то же время во Внуково задержали семь рейсов, столько же отменено. В другом аэропорту — Шереметьево — задерживаются 14 рейсов.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в субботу, 2 декабря, ночью ожидается кратковременный снег, а днем будет без осадков. Ночью — от 5 до 10 градусов мороза. Днем — от минус 3 до минус 8 градусов.

Метеоролог отметил, что в воскресенье, 3 декабря, в Москве выпадет 30% осадков месячной нормы. По его словам, на столицу после полудня обрушатся обильные снегопады, закружат метели с ухудшением видимости до 300–500 м. В результате в Москве сугробы вырастут с 18 до 27–30 см, отметил Тишковец.

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в беседе с NEWS.ru рассказал, что скоро в Москву придут сильные морозы, а в ближайшие выходные столбики термометров опустятся до минус 7 градусов. Сильных снегопадов на следующей неделе не ожидается, подчеркнул он.