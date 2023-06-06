Последствия взрыва Каховской ГЭС показали со спутника

Фото: Dmitriy Lyapunov / wikipedia.org / Global Look Press

Американская компания Planet Labs опубликовала спутниковые снимки Каховской ГЭС после взрыва, который привел к полному затоплению плотины и окрестностей, пишет The New York Times. В настоящее время продолжается эвакуация наиболее пострадавших населенных пунктов. Уровень воды местами поднялся на 10 метров. По словам мэра Новой Каховки Владимира Леонтьева, вода уйдет до привычного уровня в течение 72 часов. Он добавил, что вода уже начала спадать.

Спутниковый снимок, сделанный во вторник утром, показывает разрушение Каховской плотины в мельчайших деталях, в том числе то, как быстро обрушившаяся вода прорвала и частично затопила плотину и ее ближайшие окрестности, — сказано в публикации.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинские военные подорвали Каховскую ГЭС.

Разрушение Каховской ГЭС является заранее спланированным террористическим актом Украины, который направлен против инфраструктуры сугубо гражданского назначения, ранее сообщил МИД РФ. Москва решительно осудила произошедшее. Как утверждает министерство, украинцы специально критически повысили уровень воды в Каховском водохранилище и обстреляли станцию.