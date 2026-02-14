«Последний вагон»: в Крыму раскрыли, почему Макрон вспомнил о диалоге с РФ

«Последний вагон»: в Крыму раскрыли, почему Макрон вспомнил о диалоге с РФ Константинов: слова Макрона о России стали попыткой запрыгнуть в последний вагон

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости возобновления общения с Россией являются попыткой запрыгнуть в последний вагон, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. По его мнению, это произошло, потому что Евросоюз оказался на периферии обустройства нового мирового порядка, передает РИА Новости.

Европейцы оказались на периферии обустройства нового мирового порядка, чем активно занимается президент США [Дональд] Трамп. В этом процессе им не отведено такой роли, какая у России, Китая, Индии. Они это чувствуют и хотят запрыгнуть в последний вагон, — заявил он.

При этом, по его словам, Евросоюз, ранее относившийся с пренебрежением к доверию Москвы, внезапно вспомнил о России. Константинов напомнил, что при этом они почему-то забыли про оскорбления, санкции, недопуск спортсменов на олимпиады и многое другое.

Ранее член экспертного клуба «Дигория» Леонид Васильев высказал предположение в интервью NEWS.ru, что Макрон пытается восстановить коммуникационные каналы с Россией для укрепления европейской автономии и региональной стабильности. Последние шаги Макрона, направленные на налаживание контактов высокого уровня, указывают на стремление Франции установить самостоятельный диалог с Москвой вне зависимости от влияния США.