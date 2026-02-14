Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 13:41

«Последний вагон»: в Крыму раскрыли, почему Макрон вспомнил о диалоге с РФ

Константинов: слова Макрона о России стали попыткой запрыгнуть в последний вагон

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: capitalpictures.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости возобновления общения с Россией являются попыткой запрыгнуть в последний вагон, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. По его мнению, это произошло, потому что Евросоюз оказался на периферии обустройства нового мирового порядка, передает РИА Новости.

Европейцы оказались на периферии обустройства нового мирового порядка, чем активно занимается президент США [Дональд] Трамп. В этом процессе им не отведено такой роли, какая у России, Китая, Индии. Они это чувствуют и хотят запрыгнуть в последний вагон, — заявил он.

При этом, по его словам, Евросоюз, ранее относившийся с пренебрежением к доверию Москвы, внезапно вспомнил о России. Константинов напомнил, что при этом они почему-то забыли про оскорбления, санкции, недопуск спортсменов на олимпиады и многое другое.

Ранее член экспертного клуба «Дигория» Леонид Васильев высказал предположение в интервью NEWS.ru, что Макрон пытается восстановить коммуникационные каналы с Россией для укрепления европейской автономии и региональной стабильности. Последние шаги Макрона, направленные на налаживание контактов высокого уровня, указывают на стремление Франции установить самостоятельный диалог с Москвой вне зависимости от влияния США.

Эммануэль Макрон
Россия
диалоги
Крым
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия стала «малиновой королевой» мира
В Приморье накрыли одну из опаснейших ОПГ, вымогавшую деньги у бойцов СВО
ЦБ раскрыл, сколько наличных накопили россияне
Петербуржец накинулся на полицейского с самурайским мечом
Двое москвичей услышали суровое решение суда за планы взорвать Тулу
«Зашли в тупик»: сотрудники МВБ США остались без зарплат из-за шатдауна
Рубио назвал имена переговорщиков от США для встречи в Женеве
Экс-советник Трампа и Эпштейн планировали свергнуть папу римского
Рябков объяснил, как БРИКС решает создаваемые США проблемы
Боль Курска, смерть гражданских: как ВСУ атакуют Россию 14 февраля
Россиянку штрафовали за старое фото с религиозным символом
«С вас 18 тысяч»: как мошенники «разувают» россиян при поверке счетчиков
Фигуристка назвала истинную причину провала Малинина на Олимпиаде
«Не можем игнорировать»: США признали, что ООН потеряла былой статус
Мужчины подрались на борту самолета и получили пожизненный запрет на полеты
Трое грабителей ночью ворвались в магазин ради алкоголя и сока
Магнитные бури сегодня, 14 февраля: что будет завтра, недомогание, давление
Военные США открыли огонь по судну с наркотиками в Карибском море
«Последний вагон»: в Крыму раскрыли, почему Макрон вспомнил о диалоге с РФ
Мирошник рассказал, как Киев издевается над погибшими
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год
Общество

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.