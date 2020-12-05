Попытка поджечь здание полиции в Красноярске закончилась уголовным делом

https://static.news.ru/photo/c551460a-36e3-11eb-8871-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Региональное управление ФСБ по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по статье «Террористический акт» (ст. 205 УК РФ). Фигурантом стал местный житель. По данным оперативников, он попытался поджечь здание отдела полиции в селе Шалинское Манского района.

По предварительной информации, гражданин бросил в строение бутылку с зажигательной смесью. Жидкость вспыхнула, но пожар быстро потушили. Пострадавших нет, подозреваемого задержали. Стражи порядка заявили, что мужчина 1989 года рождения уже был ранее судим за кражу, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сотрудники УФСБ выявили, что мужчина совершил правонарушение по мотивам ненависти к политическому режиму, — говорится в сообщении.

В УФСБ инцидент пока не комментируют. Несколько месяцев назад мужчину уже «ловили» полицейские за то, что он банками с тушёнкой разбивал витрины главного входа администрации района. Сумму материального ущерба, которую хотят взыскать с мужчины за повреждённые стёкла, оценили в 400 тысяч рублей, пишет ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пограничные наряды не зафиксировали никаких выстрелов рядом с российской границей. Об этом заявили в Госпогранслужбе Украины. Трое неизвестных вооружённых человек пытались прорваться в Россию с территории Украины в ночь на 4 декабря. Инцидент произошёл на участке Погрануправления ФСБ РФ по Белгородской и Воронежской областям.