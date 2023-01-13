Помощника томского депутата Шмакова обвинили в порче Z-баннеров SOTA: помощника томского депутата Шмакова отправили под домашний арест за порчу Z-баннеров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранительные органы отправили под домашний арест помощника депутата гордумы Томска Станислава Шмакова за порчу Z-баннеров «Все для фронта», передает Telegram-канал SOTA. Издание пишет, что вину Шмаков признал.

Кроме него, как добавляет канал, в вандализме обвиняются Кирилл Дударьков и Полина Плотникова.

11 января в квартире помощника депутата прошли обыски, в ходе которых правоохранительные органы изъяли рабочие документы, электронные устройства, а также велосипед. В течение суток местонахождение Шмакова было неизвестно.

В пресс-службе партии «Яблоко», от которой Шмаков ранее выдвигался в городскую думу, позднее сообщили, что мужчина находится в изоляторе временного содержания и ждет избрания меры пресечения.

29 декабря прошлого года Никулинский районный суд Москвы арестовал на 15 суток экс-кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ и сотрудника МГУ Михаила Лобанова. Его осудили по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение сотрудникам полиции) во время обыска в квартире. Сам Лобанов и его супруга, которая находилась рядом, отрицают свою вину.

13 января Лобанова выпустили из спецприемника «Сахарово», где он встретил Новый год и провел в общей сложности 15 суток.