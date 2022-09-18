Полуголый мужчина ворвался в школу в Норильске

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Норильске полуголый мужчина ворвался в одну из школ города, сообщает Telegram-канал «Норильск фото/видео/события». Отмечается, что дети были срочно эвакуированы из здания учебного заведения, а дебошира позднее забрала бригада скорой помощи.

Инцидент произошел 17 сентября на территории средней школы № 21 в городе Норильске. Вначале мужчина гонялся за детьми у здания учебного заведения, а после зашел внутрь. До прибытия сотрудников оперативных служб школьники пытались дать отпор мужчине самостоятельно.

Наблюдала всю эту историю в окно. Хочется отметить смелость мальчишек. Человек сорок от 6 и выше. Вооружились палками, кто что нашёл. Один даже трубу железную тащил метра полтора. Встали в оборону возле школы, — поделилась одна из подписчиц Telegram-канала.

Спустя некоторое время к зданию школы подъехали сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Последняя и забрала мужчину в один из местных стационаров.

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