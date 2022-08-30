В Москве голый мужчина напал на пенсионерку и искупался в фонтане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В столичном районе Чертаново полностью обнаженный мужчина набросился на пожилую женщину. Кадрами с места произошедшего поделился Telegram-канал «Москва 24». Мужчина повалил женщину на землю, и ей на помощь поспешили прохожие — они и спасли ее от дальнейших выходок нудиста.

Спустя некоторое время хулигана обнаружили купающимся в фонтане вблизи торгового центра Columbus, который находится в ста метрах от станции метро «Пражская». Мужчина плескался водой в людей, однако рукоприкладством больше не занимался.

Ранее в Красносельском районе Санкт-Петербурга голый мужчина разгуливал по детской площадке. Инцидент произошел рядом с домом 12/1 по улице Захарова. Очевидцы запечатлели происходящее на видео — на кадрах видно, как мужчина без трусов, но в тапках не спеша идет по двору мимо прохожих, в том числе детей.

Позже по вызову граждан на место прибыли полицейские. Они нашли у одного из подъездов мужчину примерно 40 лет. Его состояние было таково, что пришлось вызвать карету скорой помощи, которая его увезла.