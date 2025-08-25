Аналитик назвал «пылающим адом» попытку «блицкрига» ВСУ в ДНР Аналитик Рожин: попытка прорвать оборону в ДНР закончилась для ВСУ катастрофой

Вооруженным силам Украины не удалось прорвать оборону у Новомихайловки, попытка блицкрига обернулась настоящей катастрофой, заявил в Telegram-канале аналитик Борис Рожин. Минобороны РФ никак не комментировало данную информацию.

Попытка украинских формирований прорвать оборону у Новомихайловки обернулась для них катастрофой. Вместо «перемоги» <…> поле боя превратилось в пылающий ад, — констатировал эксперт.

По словам Рожина, в результате ВС России уничтожили танк Т-72, два БТР М113, четыре ББМ и квадроцикл. Он также добавил, что в Киеве пытались скрыть правду, чтобы сохранить моральный дух бойцов ВСУ.

Ранее российские военные лишили ВСУ опорного узла обороны под Днепропетровском, сообщили в Минобороны России. Освобождение села Запорожского улучшило тактическое положение войск РФ. При освобождении села активную огневую поддержку оказывали штурмовикам расчеты артиллерии и БПЛА, добавили в ведомстве.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский также отметил, что военнослужащие ВСУ в Камышевахе Днепропетровской области оказались в огневом мешке. По его словам, это произошло после освобождения Запорожского ВС РФ.