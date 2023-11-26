Полиция ищет мужчину, убившего собаку ударом ноги в Мытищах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники полиции разыскивают мужчину, который ударом ноги убил собаку породы чихуахуа в Мытищах, сообщает SHOT. По данным Telegram-канала, злоумышленнику не понравилось, что собака лает, потому он размахнулся и пнул животное.

В правоохранительные органы обратилась жительница ЖК «Пироговская Ривьера». Она выгуливала трехлетнего пса, когда навстречу из подъезда вышел мужчина. Собака начала лаять на него, и девушка потянула на себя поводок. Но, как утверждает хозяйка чихуахуа, лай разозлил соседа настолько, что он со всей силы ударил пса ногой.

Девушка отвезла труп домашнего питомца в ветеринарную клинику, чтобы специалисты провели вскрытие. Пострадавшая написала заявление в полицию, она требует, чтобы агрессора нашли и привлекли к ответственности. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.

Ранее суд вынес приговор 59-летнему жителю Подмосковья, который жестоко расправился с бездомной собакой, мужчине назначили штраф в размере 15 тысяч рублей. В ноябре прошлого года обвиняемый на глазах у прохожих, в том числе детей, трижды выстрелил в животное из ружья. Следствие длилось почти год, пишет издание. Мужчина утверждал, что убил собаку за то, что она таскала его кур.