Жителя Подмосковья приговорили к штрафу за жестокую расправу над собакой Жителя Подмосковья приговорили к штрафу в 15 тысяч рублей за убийство собаки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Суд приговорил 59-летнего жителя деревни Тарасково Московской области к штрафу в 15 тысяч рублей за жестокое убийство бездомной собаки, сообщили KP.RU в прокуратуре региона. По информации ведомства, Александр Савин в ноябре прошлого года на глазах у прохожих, в том числе детей, трижды выстрелил в животное из ружья.

После чего тросом привязал убитую собаку за заднюю лапу к автомобилю и волоком потащил в неизвестном направлении. Действия Савина были квалифицированы по ч.1 ст.245 УК РФ (жестокое обращение с животным), — рассказали в прокуратуре.

Следствие длилось почти год, пишет издание. Мужчина утверждал, что убил собаку за то, что она таскала его кур. Оружие у Савина конфисковали, его самого в рамках уголовного дела проверили на вменяемость. В результате суд учел, что пенсионер не привлекался к уголовной и административной ответственности, а также факт его раскаяния в содеянном, и назначил мужчине штраф в 15 тысяч рублей. Приговор обжалован не был и вступил в законную силу.

Ранее в Калуге двое детей пострадали в результате нападения бойцовой собаки. По словам местных жителей, животное было на самовыгуле. Детей спас проезжавший мимо таксист. В отношении хозяина стаффордширского терьера проводится проверка.