Синоптики предрекают в ближайшие дни похолодание до −45 градусов на отдельной территории России. Суровая зима придёт в Красноярский край и Якутию.
Похолодание станет следствием монгольского антициклона, который на данный момент захватывает всё большую территорию Якутии. Температура в вышеуказанных регионах всего лишь на 7-8 градусов выше нормы,
Только недавно на этих территориях наблюдались оттепели, теперь же наступила, по выражению синоптиков, «нормальная зима». Но продлится она недолго — всего пару недель.
Ранее NEWS.ru сообщал, что ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москву и область 13 марта вернётся холодная погода. В столицу придут арктический холод и снег.
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