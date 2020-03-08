https://static.news.ru/photo/4e552a9e-626d-11ea-a923-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Синоптики предрекают в ближайшие дни похолодание до −45 градусов на отдельной территории России. Суровая зима придёт в Красноярский край и Якутию.

Похолодание станет следствием монгольского антициклона, который на данный момент захватывает всё большую территорию Якутии. Температура в вышеуказанных регионах всего лишь на 7-8 градусов выше нормы, пишет РИА Новости. Затем похолодание сместится в Хабаровский край.

Только недавно на этих территориях наблюдались оттепели, теперь же наступила, по выражению синоптиков, «нормальная зима». Но продлится она недолго — всего пару недель.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москву и область 13 марта вернётся холодная погода. В столицу придут арктический холод и снег.