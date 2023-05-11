Пассажирский поезд протаранил легковушку в Саратовской области

Фото: Георгий Зимарев/РИА Новости

Поезд Адлер — Нижневартовск протаранил легковую машину ВАЗ-2107 на нерегулируемом железнодорожном переезде в Саратовской области, сообщает РЕН ТВ. В результате аварии погибли два человека, оба — пассажиры легковушки.

По информации телеканала, еще один человек госпитализирован в тяжелом состоянии.

Ранее 40-летний мотоциклист врезался в пожарную машину на Садовом кольце в районе Курского вокзала в Москве. Через несколько часов он умер в больнице. По предварительным данным, водитель служебного авто может пойти под суд, поскольку машина ехала не на вызов и не должна была пренебрегать общими правилами дорожного движения.

До этого стало известно, что шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали в результате ДТП, произошедшего вечером 1 мая на трассе Золотого кольца в Суздальском районе Владимирской области. Там столкнулись автомобили Audi и Chevrolet.

Кроме того, в Москве водитель Kia сбил двух девочек, переходивших дорогу по «зебре». ДТП случилось на Никитинской улице, несовершеннолетние пешеходы были госпитализированы.