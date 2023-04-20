Поезд до границы с Китаем начнет ходить с 29 апреля РЖД: поезд из Иркутска в Забайкальск с 29 апреля будет отправляться дважды в неделю

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная пассажирская компания с 29 апреля возобновляет ж/д сообщение до границы с Китаем в связи со снятием коронавирусных ограничений, сообщается на сайте РЖД. Поезд, следующий от Иркутска до Забайкальска, будет отправляться из начальной точки по вторникам и субботам.

Федеральная пассажирская компания возобновляет железнодорожное сообщение до границы с Китаем. В связи со снятием коронавирусных ограничений со стороны Китая и повышенным спросом пассажиров на поездки по данному направлению АО «ФПК» назначает поезд № 328/327 Иркутск — Забайкальск. Он будет курсировать по маршруту с 29 апреля по 26 августа, — говорится в сообщении компании.

Уточняется, что путь от Иркутска до Забайкальска составит 32 часа, в обратном направлении — 29 часов, в составе предусмотрено купе для маломобильных пассажиров.

В конце января посольство РФ в КНР сообщало, что нормализация пассажирского железнодорожного и авиасообщения между Россией и Китаем ожидается весной — летом 2023 года.

Ранее сообщалось, что в РЖД намерены потратить 6,4 млрд рублей на замену иностранных информационных систем. Сейчас системы компании работают на платформе z/Architecture, совместимой только с оборудованием от IBM, прекратившей поддержку российских клиентов из-за событий на Украине.