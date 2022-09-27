Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Зиборовка

Фото: МО Украины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Зиборовка под Белгородом. В своем Telegram-канале он рассказал, что повреждены пять частных домов, два автомобиля и кровля здания школы. По предварительным данным, никто из местных жителей не пострадал. Он опубликовал фотоснимки разрушений.

Пока был в военкомате, поступило сообщение об обстреле села Зиборовка. Вместе с главой округа Владимиром Ждановым выехали на место. Есть повреждения различной степени в 5 частных домовладениях и 2 автомобилях, а также в кровле школы. Школа находится на дистанционной форме обучения, — написал он.

Гладков добавил, что оперативными службами вместе с главой поселения Галиной Руденко осуществляется подомовой обход.

23 сентября губернатор рассказал об обстреле села Вознесеновка. В результате атаки были повреждены пять домов и три автомобиля, никто не пострадал.

16 сентября Гладков сообщил, что ночью в Белгородской области был обстрелян город Валуйки. Огонь велся со стороны Украины. По информации губернатора, оказалась повреждена подстанция, нарушено электроснабжение города. Также произошло возгорание восьми частных жилых домов и трех машин. Один человек погиб, двое пострадали.