Подслушивающего полицию радиолюбителя задержали в Петербурге Мужчину с рацией задержали в Петербурге после подслушивания силовиков

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Мужчину с рацией, интересующегося переговорами госструктур, задержали в Петербурге, сообщает «Фонтанка». Закон он не нарушил, однако правоохранителям показалась подозрительной переписка на украинском языке.

Вечером 27 января на станции метро «Невский проспект» со стороны выхода на канал Грибоедова полицейские встретили 40-летнего мужчину. С собой у него была рация, настроенная на каналы метрополитена и полиции. В телефоне у него нашли переписку. Уточняется, что мужчина числится в списке членов Союза радиолюбителей России.

Ранее Федеральная служба безопасности задержала в Ростовской области двух россиян, завербованных украинскими спецслужбами. Военный корреспондент Юрий Котенок уточнил, что мужчины собирали и передавали информацию о местоположении военной техники и личного состава подразделений Южного военного округа. Он также опубликовал видео: на представленных кадрах видно, что задержание происходило в темное время суток, подозреваемые не оказывали сопротивления.

До этого сотрудники ФСБ задержали в Луганской Народной Республике женщину, которая собирала и передавала ВСУ данные о российской армии. Задержанная является гражданкой Украины. Сотрудники ФСБ установили, что женщина из личных мотивов передавала Вооруженным силам Украины сведения о дислокации личного состава и военной техники ВС РФ, участвующих в спецоперации.