Появилось видео ДТП со сбившим школьника иностранцем Mash: иностранец сбил подростка на Колпинском шоссе в Петербурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал «Mash на Мойке» опубликовал видео момента ДТП, на котором белая иномарка сбивает подростка на Колпинском шоссе Санкт-Петербурга. На кадрах видно, как мальчик пытается перебежать дорогу и попадает под движущийся с большой скоростью автомобиль. Полиция уже разыскала автомобиль и предполагаемых владельцев. Ими оказались граждане ближнего зарубежья в возрасте 26 и 28 лет. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Судя по записи, после сильного удара пешехода отбросило в сторону и он упал на асфальт. Водитель не стал останавливаться и скрылся с места происшествия. По данным канала, 17-летнего подростка госпитализировали в тяжелом состоянии. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головного мозга, травму шейного отдела позвоночника.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло 15 декабря. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что правоохранители нашли автомобиль с характерными для данного ДТП повреждениями. Там же задержали двоих предполагаемых владельцев. Ими оказались граждане ближнего зарубежья 26 и 28 лет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее РЕН ТВ сообщил о ДТП, которое устроила пьяная, лишенная прав женщина в Приморье. По данным канала, в ночь на 17 декабря она села в машину вместе с другой женщиной и двумя детьми и во время поездки не заметила шлагбаум, несовершеннолетних госпитализировали.