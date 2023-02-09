Подростки устроили ограбление в подземном переходе Петербурга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге подростки устроили ограбление в подземном переходе на Комендантской площади, передает «360». Злоумышленники прыснули из перцового баллончика в продавца обуви, забрали его товар и убежали. На данный момент преступников разыскивают, а по факту инцидента возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

Пострадавшим оказался 23-летний гражданин Таджикистана, у которого подростки украли 10 коробок с обувью. На кадрах видно, как мужчина показывает злоумышленнику что-то в коробке, а тот делает вид, что рассматривает товар и фотографирует его на телефон. Затем преступник прыснул в лицо продавца газовым баллончиком, схватил пакет с товаром и сбежал с места происшествия с другим подростком.

Ранее в подмосковном Ногинске сотрудник курьерской компании СДЭК подстроил ограбление своего пункта выдачи. Мужчина привел своих знакомых, которые брызнули ему в лицо перцовкой и забрали 140 тысяч рублей. На кадрах видно, как в помещение входят два человека в масках — один из них становится на входе и грозит работнику СДЭК пистолетом, в то время как другой забирает у него синий ящик. На все действия грабителям хватило меньше 20 секунд. Следствие считает, что работник курьерской компании сам организовал кражу.