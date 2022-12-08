Девочку-подростка три часа насиловали в машине в Ростове-на-Дону

В центре Ростова-на-Дону злоумышленник три часа насиловал девочку-подростка, затащив ее в свою машину, сообщает «КП — Ростов-на-Дону». По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней», при этом во время разговора со следователями 17-летняя девушка призналась, что от шока не запомнила насильника. Подозреваемого уже задержали — ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Трагедия произошла вечером 2 декабря на улице Пушкинской. Студентка одного из ростовских колледжей возвращалась домой мимо одной из припаркованных поблизости иномарок, кода водитель попытался познакомиться с ней. Когда девушка отвергла предложение мужчины об интимной близости, он силой затащил ее в свой автомобиль. Преступник удерживал пострадавшую в салоне три часа, но в итоге ей удалось сбежать.

Октябрьский районный суд Иркутска ранее приговорил 22-летнего местного жителя к 17 годам колонии строгого режима за изнасилование своей несовершеннолетней сводной сестры, сообщает пресс-служба регионального управления СКР. Следствие доказало, что молодой человек неоднократно надругался над своей жертвой и обещал расправиться с ней. Он был осужден по ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).