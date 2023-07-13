Мать час пыталась оживить сына, задохнувшегося в тоннеле из песка Подростка насмерть засыпало песком на территории открытого карьера под Владимиром

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В селе Городище Владимирской области 12 июля группа школьников играла в песчаном овраге неподалеку от жилых домов. Они рыли в песке тоннели и залезали в них. В ходе игры один их таких тоннелей осыпался всем весом на 15-летнего мальчика, а сверстники не успели его спасти, сообщается на сайте регионального управления СКР.

По предварительным данным, 12 июля 2023 года в вечернее время в селе Городище Юрьев-Польского района Владимирской области группа подростков играла в местном овраге. Неожиданно одного из них накрыло песком – спасти ребенка не удалось, 15-летнему подростку причинены травмы, несовместимые с жизнью, — говорится в сообщении СКР.

Портал «PROГород» сообщает, что тело ребенка оказалось под песком на глубине трех метров. Очевидцы сообщают, что мать погибшего, когда оказалась на месте, на протяжении часа пыталась отогреть сына, растирала его тело в надежде, что он очнется. Только прибывшие на место ЧП медики смогли отвести женщину от тела сына.

Начато уголовное разбирательство по статье о причинении смерти по неосторожности.

В Урюпинске Волгоградской области 13-летний мальчик ранил из пневматической винтовки 10-летнего брата. Инцидент произошел во дворе одного из частных домов. Дети гостили у дедушки и стреляли из принадлежащей ему винтовки. Ребенок стрелял в брата не умышленно, а случайно.