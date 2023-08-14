Подпольщики помогли ликвидировать под Херсоном склад и 30 солдат ВСУ РИА Новости: подполье помогло ВС РФ ликвидировать склад ВСУ под Херсоном

Фото: Министерство обороны РФ

Пророссийские подпольщики из организации «Русский Херсон» в июле помогли российским артиллеристам уничтожить военные объекты ВСУ в поселке Садовое в Херсонской области, сообщили активисты РИА Новости. По их словам, ВСУ потеряли до 30 солдат, а также склад боеприпасов и несколько единиц военной техники в Херсоне.

Активисты поделились информацией, записанной на видео в поселке Садовое и в Херсоне.

Организация сопротивления «Русский Херсон» продолжает противостоять вооруженным нацистам на нашей земле. Нашими усилиями вскрыты военные объекты ВСУ в поселке Садовое, по которым впоследствии успешно отработала наша артиллерия, — рассказал активист.

Он уточнил, что под огонь российских артиллеристов попали склад боеприпасов и несколько единиц военной техники, находившихся в ангаре на территории завода Петровского по улице Кулика в Херсоне.

Подпольщик добавил, что в организацию вступают новые люди, которые действуют не только в Херсоне, но и других подконтрольных Киеву территориях региона.

Ранее активист подполья из Николаева рассказал, что Россия уничтожила как минимум четыре места расположения иностранных наемников на южном побережье Украины в ответ на теракт на Крымском мосту. Он заявил, что один из снарядов прилетел по курорту Коблево, где находились наемники и военные ВСУ.