Подопытный кабан скрылся от финских учёных в российских лесах

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В результате аварии на трассе Р-22 «Каспий» в Волгоградском районе пострадали восемь человек, среди них есть и дети. Причиной ДТП стал обгон.

Всё произошло поздно вечером 7 августа в Иловлинском районе. 53-летний житель Московской области за рулём Honda CR-V, совершая обгон, выехал на встречную полосу, не убедившись в безопасности манёвра. В результате...