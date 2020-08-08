Подопытный кабан скрылся от финских учёных в российских лесах

От учёных Финляндии, исследующих миграцию диких животных, сбежала в июне самка дикого кабана. Так как она пересекла границу и сейчас находится в лесах Выборгского района Ленинградской области, специалисты обратились за помощью к россиянам по поимке животного, предупредив, что есть его нельзя.
Центр природных ресурсов Финляндии предупреждает, что мясо животного не пригодно к употреблению. При установке датчика самку усыпляли специальными препаратами, — говорится в сообщении администрации Ленинградской области «ВКонтакте».
Уточняется, что на кабана надет жёлтый ошейник с передатчиком, а в его ухе — бирка с номером 4.
Как писал NEWS.ru, на пляже озера Тойфельзее в пригороде Берлина произошёл курьёзный случай: дикий кабан с поросятами украл пакет с ноутбуком у отдыхающего нудиста. Мужчина погнался за ним голышом, чем привлёк внимание всех отдыхающих. Фото курьёзного инцидента быстро разошлись в соцсетях. Женщина опубликовала снимки с разрешения пострадавшего, предварительно показав их ему. По её словам, он сам над ними долго смеялся. История закончилась благополучно — мужчине в итоге удалось отобрать у кабана своё имущество.
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