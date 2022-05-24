Завербованный СБУ подросток задержан под Ростовом за подготовку терактов В Ростовской области задержали подростка, готовившего по заданию СБУ теракты в школах

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ростовской области задержали подростка, который подозревается в подготовке терактов в школах, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что юноша был завербован Службой безопасности Украины (СБУ).

В Ростовской области задержан подросток, который готовил теракты в школах разных регионов. Он был завербован СБУ, — говорится в сообщении.

Региональный телеканал «Вести.Дон», который пообщался с подозреваемым, сообщил, что задержанный — вербовщик нацбатальонов «Азов» и «Донбасс» из Мариуполя, прибывший в Россию под видом беженца. Он также рассказал о готовившихся в начале года терактах в школах Татарстана и Перми, которые сорвались из-за начала спецоперации.

Ранее в Калининграде задержали члена неонацистской группировки «Правый сектор» (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена), который планировал теракт в канун 9 Мая. Националист намеревался подорвать военных, проходящих службу в одной из частей Минобороны России. Сотрудники спецслужб нашли дома у задержанного самодельное взрывное устройство и предметы с символикой «Правого сектора».