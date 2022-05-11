В Калининграде задержали неонациста, планировавшего теракт к 9 Мая

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В Калининграде задержали члена неонацистской группировки «Правый сектор» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), который планировал теракт в канун 9 Мая, пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ. Уточняется, что националист намеревался подорвать военных, проходящих службу в одной из частей Минобороны России. Сотрудники спецслужб нашли дома у задержанного самодельное взрывное устройство и предметы с символикой «Правого сектора».

В городе Калининграде задержан сторонник запрещённой экстремистской организации «Правый сектор», гражданин России, планировавший в канун празднования Дня Победы совершение террористического акта в отношении военнослужащих одной из воинских частей Министерства обороны Российской Федерации, — сказано в сообщении.

Ранее сотрудники ФСБ и МВД задержали в Москве сторонников неонацистской группировки М. К. У, которые готовили теракты и убийства ко Дню Победы на территории России. Они собирались сжечь бездомных и опубликовать в Сети видео с целью устрашения населения. По данным правоохранительных органов, задержанные выполняли задание лидера организации — украинца Егора Краснова «по совершению терактов и массовых убийств на территории России ко Дню Победы 9 Мая».

Ранее в Белгороде задержали двух россиян, которые готовили диверсию на объекте транспортной инфраструктуры. Там отметили, что они также отправляли на украинский портал «Миротворец» сведения о российских военных, которые участвуют в спецоперации на Украине.