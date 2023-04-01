Под Новосибирском погибли люди в результате ДТП с автобусом На трассе в Новосибирской области перевернулся автобус, погибли несколько человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На трассе в Новосибирской области перевернулся автобус с пассажирами, передает РЕН ТВ со ссылкой на слова очевидцев в социальных сетях. В результате аварии погибли несколько человек, еще несколько человек пострадали. Количество жертв ДТП не уточняется.

Автобус с пассажирами опрокинулся в кювет в результате ДТП на трассе в Новосибирской области. <...> Есть погибшие и пострадавшие, — отмечают журналисты.

Подчеркивается, что автобус перевернулся в кювет после столкновения с кроссовером Chevrolet Niva. Среди пострадавших в ДТП под Новосибирском двое детей и шестеро взрослых, их доставили в Ордынскую ЦРБ, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. После осмотра медики госпитализировали одного ребенка и двоих взрослых в состоянии средней степени тяжести. Остальным госпитализация не потребовалась.

Ранее в Новосибирске девочка погибла в результате ДТП с фурой. В момент аварии она находилась на заднем сиденье автомобиля Volkswagen. Девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии с серьезными травмами и впоследствии скончалась.

Авария произошла вечером 29 марта. Водитель Volkswagen с двумя детьми в салоне двигался со стороны улицы Волочаевской к выезду из города, но в какой то момент врезался в большегруз. Мужчину зажало в салоне автомобиля, дети также пострадали, рассказал очевидец ДТП Дмитрий. Одну из пострадавших врачи пытались реанимировать 20 минут.