Под Челябинском зять изнасиловал 90-летнюю лежачую тещу с деменцией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Кусе Челябинской области 69-летний мужчина изнасиловал 90-летнюю тещу, сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Женщина страдала от деменции и не могла передвигаться самостоятельно. Дочь запирала ее в отдельной комнате на замок.

Преступление произошло 9 июля с 11 до 12 утра. Дочь запирала пожилую маму с деменцией на замок. Ее супруг, 69-летний мужчина, проник в помещение и надругался над лежачей 90-летней больной, — сообщил источник.

Об изнасиловании в полицию заявила дочь пострадавшей пенсионерки. Подозреваемого отправили в изолятор временного содержания.

В июне в Санкт-Петербурге полиция задержала 69-летнего местного жителя, подозреваемого в изнасиловании бывшей супруги. 66-летнюю женщину госпитализировали с переломом носа, сотрясением мозга и другими травмами.