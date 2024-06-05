Пожилой ревнивец изнасиловал и разбил голову бывшей жене В Петербурге 69-летний пенсионер изнасиловал бывшую жену

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В Санкт-Петербурге полиция задержала 69-летнего местного жителя, подозреваемого в изнасиловании бывшей супруги, передает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник. 66-летнюю женщину госпитализировали с переломом носа, сотрясением мозга и другими травмами.

Прибывшим нарядом обнаружена женщина 1957 года рождения, которая пояснила, что бывший муж 1954 года рождения избил ее и совершил насильственные действия сексуального характера, — сообщил источник канала.

Уточняется, что инцидент произошел днем 4 июня. Правоохранителей на место ЧП вызвали соседи, услышавшие из квартиры крики женщины. Против подозреваемого составлен протокол о мелком хулиганстве и решается вопрос о возбуждении уголовного дела «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Также стало известно, что мотивом нападения стала ревность. Пострадавшая работает воспитательницей. Сейчас она в тяжелом состоянии.

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