Под Челябинском прогремел мощный взрыв

Фото: Типичный Челябинск/vk.com

Мощный взрыв прогремел в Старосмолинском карьере по производству щебня под Челябинском, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ГУ МЧС по региону. По информации ведомства, из-за промерзшего грунта там могли увеличить количество закладываемого взрывчатого вещества. О пострадавших не сообщается.

На карьере Старосмолинский при производственной добыче щебня проводился подрыв породы. В связи с промерзшим грунтом количество закладываемого взрывчатого вещества было увеличено. Пострадавших нет, объект работает в штатном режиме, — сообщили в пресс-службе.

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Ранее во Всеволожском районе Ленобласти произошел взрыв газопровода с последующим возгоранием. Очевидцы запечатлели на камеры смартфонов массивный столб пламени, по их словам, в момент происшествия стены и окна домов задрожали. В МЧС заявили, что в результате происшествия никто не пострадал.