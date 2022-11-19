Момент взрыва газопровода во Всеволожске попал на камеры наблюдения МЧС: к взрыву в Ленобласти привела разгерметизация на участке газопровода с последующим возгоранием

Фото: Соцсети

Момент взрыва газопровода на территории Ленинградской области попал на камеры наблюдения. На месте работают специалисты экстренных служб региона. Как передает РИА Новости со ссылкой на МЧС, на участке газопровода произошла разгерметизация, за этим последовало возгорание.

В 15:25 поступило сообщение о пожаре по адресу: Ленинградская область, Всеволжский район, Рябовское шоссе. По прибытии пожарных было установлено, что произошла разгерметизация с последующим возгоранием на газопроводе, — рассказали в МЧС.

Отмечается, что в результате взрыва никто не пострадал. Угрозы для местных жителей ЧП не представляет.

Telegram-канал управления Следственного комитета по Ленинградской области, в свою очередь, передает, что к месту происшествия выехали криминалисты и следователи.

После взрыва очевидцы запечатлели на камеры смартфонов массивный столб пламени в Всеволожском районе Ленинградской области. Местные жители сообщили, что в момент происшествия стены и окна их домов задрожали.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что теплоэлектростанцию города Всеволжска перевели с газа на мазут для бесперебойной подачи тепла.